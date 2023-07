La trapera argentina Cazzu recientemente sorprendió a sus seguidores al posar con muy poca ropa para la revista Playboy México. Aparecer en la portada de la revista siempre había sido un sueño para la cantante y el motivo que la animó a hacerlo en esta etapa de su vida es porque quería empoderarse a ella y a su embarazo.

Pese a que que durante todo el proceso y la sesión contó con el apoyo de su novio, el cantante Christian Nodal, los usuarios de las redes sociales no vieron con muy buenos ojos sus sensuales fotografías y no sólo le llovieron críticas, también hubo quienes la tacharon de vulgar y de sexualizar una etapa tan importante como lo es el embarazo.

"Una embarazada en esta revista, es un poco raro", "Playboy no es el lugar para mostrar nada relacionado con bebés. Me molesta pensar que una madre, encima famosa, está sexualizando a su hijo por dinero o crear polémica", "¿Qué onda con esta señora? "Sexualizar su embarazo", "El mal gusto no está en duda", "Que decepción que esté en Playboy, con lo que sexualizan a la mujeres ahí", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ante la ola de ataques que recibió, Cazzu decidió responder a sus detractores y comparió un rudo pero tajante mensaje en su cuenta oficial de Instagram, con el que dejó muy claro que nadie puede afectarla, por el contrario, está consciente de la polémica que pueden generar sus acciones, pero aún así, siempre seguirá sus sueños.

"Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo", escribió junto a serie de las fotografías que aparecen en el impreso.

Cazzu también dejó claro que no ve el mundo ni la maternidad como el resto de las personas, pues mientras muchos creen que dar vida vuelve a la mujer una especie de santa, ella está convencida de que no cambia absolutamente nada, incluso, les recordó cómo es que llegan al mundo los bebés: "Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebé sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog… y las embarazadas también", finalizó.

Como era de esperarse los comentarios de apoyo, por parte de sus fans, no tardaron en aparecer y muchos aplaudieron su actitud y el hecho de demostrar que un embarazo no vuelve a las mujeres menos mujeres.

