Catherine Siachoque te invita a su "paraíso"

Todos los miércoles a las 21:00 horas se pueden disfrutar los episodios de estreno de la segunda temporada de “Sin senos sí hay paraíso”, a través de la señal de Telemundo Internacional. Catherine Siachoque, protagonista de la secuela de “Sin senos no hay paraíso”, platicó vía telefónica sobre la evolución de su personaje, “Hilda Santana”, y la manera en la que la historia se ha mantenido actual y en el gusto del público.

“Estoy muy satisfecha. Yo voy mucho más adelante de lo que internacionalmente se ha visto. Me gusta cómo el escritor la manejó a lo largo de toda la historia. Vemos a una mujer que pasa por diferentes etapas, como uno mismo. La vida la va volviendo más fuerte, golpe y golpe va aprendiendo, madurando y volviéndose diferente. Eso lo he podido sentir”.

Para Catherine, quien ahora interpreta a una mujer y cabeza de familia, “Todos los personajes terminan siendo de una u otra forma un reto, por la vida que se está viviendo, porque son distintos a uno, siempre es un reto”.

Esta segunda temporada continúa una trama central de su personaje: “La parte más fuerte es el encuentro con su hija a quien ha creído muerta durante 20 años”. En estos próximos capítulos se expondrán las secretas motivaciones del reencuentro con “Catalina Santana”, interpretada por Carmen Villalobos.

Del éxito de la serie, para la actriz colombiana son múltiples los factores, pero todo comienza en el texto y la historia: “Creo que es una serie de cosas, una sumatoria que no tiene una fórmula. Si la tuvieran todo el mundo haría éxitos. Por supuesto estamos centrados en la gran historia escrita por Gustavo Bolívar. Como siempre he dicho: Sin libreto no hay paraíso. Una gran estrella jamás se puede salvar de un pésimo libreto, en cambio un actor estándar puede terminar siendo una gran estrella si va acompañado de un gran libreto. Además hemos tenido una superproduccción grabada en su gran mayoría en exteriores, en Colombia con una empresa maravillosa, Fox Telecolombia, obviamente hecho todo para Telemundo. Tenemos un elenco muy bueno, creo que todo eso se va juntando, pero la columna es el libreto”.

La actriz abundó sobre el guion de “Sin senos sí hay paraíso”: “Es una gran ventaja que el escritor de esta serie sea además el escritor del libro, y además periodista. Ha hecho que sea muy claro en la serie: todo está construido alrededor del crimen organizado, del narcotráfico concretamente”.

La importancia de la historia

De la temática social de la serie, Catherine comentó: “En esta historia siempre resalta a las personas buenas, el valor de seguir siendo una buena persona y de que así uno cometa errores (como el caso de todos en la serie), las buenas personas siempre pueden volver al buen camino, siempre pueden rehacer las cosas, no hacer apología al crimen… Como siempre hay personajes malos que a la gente le gusta. Yo que he hecho villanos durante toda mi carrera sé que uno tiene licencia para todo, y a la gente le gusta ver eso. Pero no siento que en ningún momento se sientan identificados. En esta serie está claro quiénes son los malos, quiénes los buenos, quiénes consiguen mejores cosas al final de la vida”.

A propósito de la representación de la violencia, la actriz reflexionó: “Acaban hace unas semanas de tumbar un avión con 170 pasajeros. Es algo que pasa en la vida. Depende cómo se muestre, cómo se cuenten las historias, con qué calidad y seriedad. Hay mil formas de contarlas. Sí hay gente que le gusta de una manera facilista, cuando al público le gusta ver esas cosas. Todo lo que pasa, la violencia, cómo llegan a cometer un crimen: por eso los thrillers son super exitosos, porque hablan de asesinatos, las cosas que tienen que ver con una cárcel. Todas las cosas a las que uno no tiene acceso uno las quiere ver”.

JL