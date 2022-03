Carmen Muñoz revela los “Secretos al desnudo”

La conductora de televisión Carmen Muñoz será quien encabece el programa “Secretos al desnudo”, el nuevo talk show de Televisa y Unicable que, bajo la producción de Alexis Núñez, se estrenará este próximo lunes 28 de marzo a las 19:00 horas y se transmitirá de lunes a viernes; se trata de una emisión que abordará situaciones problemáticas cotidianas, como el trabajo, la pareja, la familia, los vecinos, pero con la impronta de buscar una solución con la ayuda de especialistas.

En entrevista con EL INFORMADOR, la presentadora señala que “los talk shows han tomado relevancia los últimos años y por eso el productor tenía este proyecto entre manos; cuando se acercó a mí, me dijo que debíamos hacer el programa juntos, ir de la mano porque buscaba mi estilo para este proyecto”.

Este “sello especial”, destaca Muñoz, “es la problemática social que se vive a diario entre familias, individuos, parejas y demás, y que están urgidos de ser escuchados en un programa de televisión y buscan alguna solución a través de asesorías o una guía de herramientas que ayuden a encontrar un modo de resolver sus conflictos”.

Conflictos y soluciones reales

Así, no solamente se pone de relieve que se trata de casos reales, que viven personas de carne y hueso, pero -ante todo- el propósito de resolver distingue a Televisa, lo que “tiene un efecto positivo”, destaca la conductora, “pues los conflictos se presentan en cualquier ser humano, pero lo importante es ver qué hacemos ante el problema, cuando se vive, se tiene entre manos y se comparte con alguien”.

Pero, claro, “las soluciones se buscan, pero no llegan de la noche a la mañana”, indica Muñoz, “hay programas en los que no llegaremos a la resolución satisfactoria, pero quedará una reflexión para el televidente”, agrega.

Profesionalismo y retos

En estos términos, el equipo de trabajo de Alexis Núñez “es muy profesional y conoce muy bien el formato de este tipo de programa”, asegura la conductora, “se apoyan en el Instituto de Investigaciones Sociales de Televisa, o instituciones públicas reconocidas (como el INEGI); a ellos también se acercan las personas y, poco a poco, aterrizamos el programa con ideas de Alexis y mías -juntos desarrollamos el título del show, por ejemplo- y, te digo, se trata de una labor exhaustiva para poder llegar a las personas y las historias”.

Para Carmen, “Secretos al desnudo” surge en un momento clave para el país: “Creo por todo lo que hemos vivido con la pandemia, de la situación económica, los problemas sociales y emocionales que la gente sufre; y de ello hablo en mi libro también, en ‘Dale like al amor’ (2021), donde hay historias y testimonios que he escuchado y cotejado con especialistas, pero yo creo que la gente está con ganas de ver esta clase de programas porque se necesita una opinión más, la de alguien que está fuera de nuestro entorno, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua y no sabemos cómo llegar a una solución. Este programa puede ayudar muchísimo”, finaliza.