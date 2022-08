Carlos Rivera: El cantante se despide de su padre con un emotivo mensaje

Hace unas horas el padre del cantante, Carlos Rivera, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera falleció luego de que al parecer sufrió un infarto, así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Tlaxcala, sin embargo aún no existen versiones oficiales.

Tras la sensible partida de su padre, el intérprete de "Te esperaba" reapareció en las redes sociales para dedicar unas últimas palabras a quien fuera el hombre más importantes de su vida, su fan número uno y sobre todo, su mejor amigo.

El exacadémico inició su mensaje asegurando que, a pesar de que el destino de todos es la muerte, jamás se está preparada para perder a alguien a quien tanto amas, un hombre, que según sus palabras, nunca le tuvo miedo a nada, ni siquiera a la enfermedad que amenazaba con debilitar sus movimientos, el Parkinson.

"Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció", escribió al pie de una fotografía inédita de lo que parece ser el día de su boda.

El intérprete de "Me muero", expresó que su único consuelo es pensar que su padre ya está reunido con todas las personas que se le adelantaron y que seguramente lo recibieron con los brazos abiertos.

"Quiero pensar que hoy vuelves a ser ese valiente que no le tiene miedo a nada para adentrarte a la selva del paraíso, para manejar por las carreteras infinitas del cielo y que no volverás a temblar por nada porque ya te has curado de todo. Podrás abrazar a mi abuelita y a mi abuelito y a toda la gente que amaste y que se adelantó y que seguro ya estarán haciendo una gran fiesta para recibirte".

Además, confesó que siempre lo llevará en el corazón, uno que se queda roto por su partida, pero que continuará latiendo hasta el día en que vuelvan a encontrarse: "Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome 'mi niño', hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre, papito", agregó.

Por último, Carlos agradeció a sus fans, compañeros y amigos cercanos las muestras de cariño que tanto él como su familia han recibido y pidió comprensión para estos momentos tan difíciles.

Don Gilberto Rivera falleció hace unos días, en su natal Huamantla, Tlaxcala, a consecuencia, según los medios locales, de un infarto.

MF