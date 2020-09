Carlos Cuevas y La Autentica Santanera se unen en streaming

Carlos Cuevas ya es todo un experto en los conciertos streaming, el cantante que comenzó en marzo con su espectáculo "Íntimamente en cuarentena", se ha presentado de forma virtual junto a artistas como Jorge Muñiz, Joselyn Juncal, Rodrigo de la Cadena y Ricardo Caballero. Ahora además ha convencido a La Autentica Santanera de Gildardo Zárate para unir su música en una transmisión.

Se trata de un espectáculo en el que ambos artistas presentarán sus grandes éxitos, la cita es el 26 de septiembre a las 21:00 horas y durante el show atenderán las peticiones de temas que los espectadores soliciten en vivo.

"Lo que he aprendido es que tienes que tener buen internet, cuando tienes buen internet, ya la hiciste", dijo Carlos Cuevas entre risas.

"Ya no estar tanto leyendo al público en el concierto; la gente quiere escuchar las canciones, no quiere tanto que los saludes, si podemos saludarlos, lo podemos hacer, pero he aprendido que lo que la gente realmente quiere es escuchar la música", afirmó Cuevas en conferencia de prensa.

Durante la presentación, que será familiar y romántica, cantarán juntos el tema "Pachito e che" que ambos tienen en común, así como "La boa", que es una de las primeras canciones que hicieron popular a la agrupación tropical. Es la primera vez que La Autentica Santanera se presenta de forma virtual y para la ocasión utilizarán cuatro cámaras profesionales, luces, sonido y orquesta.

"La idea surgió de un concierto en el que tuvimos la oportunidad de estar juntos, hubo un acercamiento con el señor Carlos Cuevas, lo invité a un proyecto musical que está muy bonito y además de eso se nos ocurrió hacer algo principalmente en esta pandemia porque el tedio, el cansancio del encierro ya nos tiene mal, por esa razón surgió la idea de hacer más cosas y el señor Carlos Cuevas como persona, como amiga, como artista se ha prestado para hacer música con La Autentica Santanera", contó Gildardo Zárate.

Además el grupo mexicano adelantó que preparan una colaboración especial para conmemorar los 101 años del bolero, en la que incluirán la participación de varios intérpretes entre ellos Carlos Cuevas.

"Se está hablando ya de un homenaje a nuestros boleros de México y el maestro Cuevas va a ser uno de los grandes invitados. En honor a los grandes compositores como Agustín Lara", aseguró Zárate.

jb