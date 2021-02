Cantar a las afinidades

El General Paz & La Triple Frontera publicó el video de su sencillo “Misteriosa afinidad”, parte de su próximo álbum de estudio. En el video dirigido por Rodrigo Espina se entrelazan diversas historias, con los protagonistas a través de los tiempos.

Anel Paz, líder de la agrupación, platicó vía telefónica sobre esta novedad: “Esto surgió primero que nada por la letra de la canción, que la hicimos con Pablo Turchetti. La idea era contar de las reencarnaciones, esta afinidad que tenemos entre las personas, puede ser la pareja, amigos, familia. Esta afinidad quizá venga de los encuentros en diferentes vidas. Pensamos que sería lindo hacer un video de esto, poder contar una historia en los 4 y pico de minutos que dura la canción, de esta comunión del amor entre la reencarnación de varias personas. Allí fue el desafío”. Con Pablo, quien también es mánager de la banda, Anel escribió varias canciones del próximo disco, el tercero del proyecto.

El director del video, Rodrigo Espina, ha dirigido varios videos de la banda, además de otros de grupos como Las Pelotas y el documental sobre el músico Luca Prodan. La historia se desarrolla en tres etapas distintas. “Se nos ocurrió llevarlo a tres épocas: a 1800, 1930, cuando estaba muy fuerte el tango, y al presente. La pareja se encuentra en las tres vidas. Fue muy divertida la preproducción, el tema de vestimenta, las locaciones. Fue divertido e inspirador”. Para representar las diferentes capas temporales de la historia de la canción tuvieron oportunidad de grabar en una casona de 1800, a las afueras de Buenos Aires, y en el Teatro Vorterix.

“Misteriosa afinidad” es un adelanto de su siguiente álbum de estudio, que ya estaba listo para lanzarse cuando empezó la pandemia. De esta nueva música, Anel platicó: “Este disco lo empezamos hace muchísimo. Justamente en 2015, cuando empecé a hacer las canciones de este disco, empezaron a venir cada vez más giras, además de los shows en Argentina. Entre 2015 y 2019 hicimos 12 giras. Nos fueron atrasando la posibilidad de hacer el disco por falta de tiempo, pero a la vez nos fue enriqueciendo con música de otras regiones, con relaciones, amistades con músicos de otros lugares. La banda creció, se fueron incorporando grandes músicos a la banda, eso también impactó. Sin querer ese fue el proceso del disco: se fue haciendo en las tocadas, en la ruta, en los festivales. Así maduraron muchas cosas”. Entre esas giras hay varias visitas a México.

Cambio de planes

Anel comentó sobre posponer el lanzamiento: “El disco iba a salir antes, en 2020. Vino la cuarentena y no quisimos sacar el disco: una vez que se saca hay que presentarlo, pero si no hay posibilidad de hacer shows no tenía razón. Este es el cuarto sencillo, sacaremos otro en mayo o abril, y en junio o julio sacar otro nuevo sencillo con el disco completo”.

Para el músico ha sido difícil estar lejos de los escenarios: “Yo tengo un síndrome de abstinencia de los shows en vivo, me encanta tocar en vivo, es de las cosas que más me gustan. Pero ponemos la energía creativa en hacer cosas: en rehacer el disco, hacer streamings, que hicimos varios y estar activos”.

