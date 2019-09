Canciones para la generación "Xennial"

Pit Moreno presenta hoy su tercera producción, “Xennial”, en el Estudio Diana: “Voy a estrenar un EP nuevo, lo acabo de sacar. Además voy a tocar canciones de mis discos pasados. Pinta para una noche bastante buena, acompañado de buenos amigos”, comentó en entrevista el músico tapatío. Acorde a la generación Xennial, el álbum se encuentra de manera digital, en todas las plataformas, con el proyecto de publicarlo en físico próximamente. Este nuevo álbum se suma a su discografía, conformada por las producciones “Felinos” y “Talismanes”.

Aldo Muñoz fue el productor, en un proceso que fue distinto a sus previos trabajos: “Fue un trabajo bastante artesanal. Le tengo mucho cariño a este disco porque lo empecé a trabajar solo en la computadora, experimentando con softwares, grabando en mi casa. También viajando. Una vez que tuve los primeros bocetos me fui con Aldo Muñoz, le mostré el material y empezamos a construir la producción, que fuera un disco en forma. Prácticamente lo hicimos él y yo solos”.

Sobre su acercamiento a la creación, Pit Moreno platicó: “En composición me dejo llevar mucho. No preparo momentos especiales para componer. He intentado eso y no sucede. La inspiración llega sola, en ese sentido no fue diferente. Me llegan las ideas, las guardo, las empiezo a trabajar y si me convencen pasan el primer filtro para después encaminarlas a otra cosa, para convertirlas en una canción ya para un disco”.

Luego de la grabación, Pit Moreno regresó con sus músicos para llevar la música al escenario: “En vivo me presento con una banda, que en realidad son mis amigos, son grandes músicos que se involucraron en este proyecto. En lo musical me he rodeado de gente que cree en el proyecto. Lo hemos preparado muy bien. Obviamente ya llevar el álbum a la sala de ensayo y tocándolo todos empieza la emoción, a sentirlo. Había canciones que no tocamos en vivo, en los ensayos fue la primera vez. Nos cargamos de energía para el sábado”.

Entre esos amigos está Félix Mavú, tecladista de Pit Moreno que presentará su proyecto solista previo al estelar: “Cantará sus canciones, para que la gente lo vaya conociendo. Es de Colima, vive aquí, es muy buen compositor”.

Del nombre del disco, Pit Moreno platicó: “Estuve mucho tiempo investigando, interesado en este tema de las generaciones y cómo nos etiquetamos: Generación X, Millennials. Hay una generación en medio, Xennial: una generación muy cortita, de finales de los setenta a principios de los ochenta. Yo nací en esos años. Me puse a investigar lo que representa esta generación: es lo que he sido. Una mezcla de las cosas de atrás, de la Generación X, y lo que adoptamos de la generación Millennials, muchos cambios tecnológicos”.

Luego de la presentación, Pit Moreno tocará en octubre en Ciudad de México, en Aguascalientes y León en noviembre, además de buscar más fechas en el Norte del país.

¡Asiste!

Pit Moreno en el Estudio Diana, hoy, 21:00 horas. Entrada general: 120 pesos.