Canciones para el fin del mundo: Lady Gaga y Bruno Mars lanzan Die With a Smile

Lady Gaga, ganadora de un Oscar y 13 veces ganadora del Grammy, así como Bruno Mars, 15 veces ganador del Grammy, se unieron para lanzar su nuevo sencillo “Die With a Smile”, cuyo video musical fue codirigido por Bruno Mars.

“Die With a Smile” marca la primera colaboración del dúo, reuniendo su musicalidad y creatividad innatas en esta balada de amor. Verdaderos artistas dedicados a su arte, los titanes de la música se unieron para crear esta colaboración como un regalo para sus fanáticos.

La letra habla sobre un intenso amor que a pesar de lo que llegue a suceder, la pareja en cuestión incluso quiere vivir el fin del mundo uno al lado del otro.

Sobre cómo surgió este dúo épico, Lady Gaga comentó: “Bruno y yo nos tenemos mucho respeto mutuo y estábamos hablando de colaborar. Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de la medianoche cuando llegué allí y me quedé impresionada cuando escuché lo que había comenzado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de escribir y grabar la canción. El talento de Bruno es inexplicable. Su musicalidad y visión es de otro nivel. No hay nadie como él”

Sobre la colaboración, Bruno Mars añade: “Trabajar con Gaga ha sido un honor. Es un icono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que todos la escuchen”.

Te puede interesar: La serie que cuenta la historia familiar de Simone Biles y su crisis de salud mental

“Die With a Smile” es la unión de dos poderosos compositores, de voces dinámicas y conmovedoras y una exquisita musicalidad. Entre los dos legendarios artistas, íconos que han cambiado la cultura, acumulan un total de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo y 13 números 1 en la lista Billboard Hot 100. Coproducido por ambos junto con D'Mile y Andrew Watt, este nuevo sencillo conmovedor y refrescante es un momento emocionante en la cultura pop.

 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB