Camilo Lara, entre el Oscar y "Un mundo raro"

Uno de los productores musicales más importantes de la escena nacional es Camilo Lara, creativo detrás de la banda sonora de la cinta “Coco” de Disney Pixar, y quien recientemente estrenó el disco “Un mundo raro” en homenaje a José Alfredo Jiménez, del cual él es el productor del álbum y donde participan figuras importantes de la música regional mexicana y el rock. Por si fuera poco, Camilo es líder de la banda El Instituto Mexicano del Sonido con quien promueve su material “Disco Popular”.

En entrevista cuenta la importancia de hacer un disco contemporáneo con las letras más importantes de José Alfredo. En la musicalización participa Calexico, una banda americana de folk y ya se han publicado varios sencillos, como: “Te solté la rienda”, con Julieta Venegas; “Un mundo raro”, con Carla Morrison; “En el último trago”, con Andrés Calamaro y Lila Downs; así como “Serenata Husteca”, con Ricky Muñoz de Intocable, entre otros. El disco es distribuido por Warner Music.

“El año pasado lo terminé y es un disco con canciones increíbles, reimaginadas con la música de Calexico. La realización fue muy natural, fue pensar cómo estas canciones tendrían un sonido contemporáneo, porque estas canciones siguen súper vigentes. Entonces, era hacerlas como si el mariachi siguiera siendo una música de jóvenes y por eso pensé en Calexico, que podría ser una buena opción y todo mundo estaba muy involucrado porque les gusta mucho José Alfredo, no hubo problema en invitar gente que aceptara”.

Camilo escogió a los participantes del álbum en su gran mayoría. Con respecto a lo más complicado de realizar un tributo, para él fue traer las melodías al momento histórico en el que vivimos, “que las canciones sigan siendo parte del imaginario colectivo. José Alfredo inventó muchas cosas y su música definió un poco la mexicanidad que conocemos hoy en día, me gustaba mucho la idea de eso, más una fotografía de lo que está pasando con la música en América Latina. En 30 años verán quién estaba ahí cantando y cómo veíamos a este autor”.

Con respecto a la mezcla de sonidos donde el mariachi se mezcla con el rock, Camilo ha sabido fusionar sonidos para dar un espectro alternativo. Señala que se interesó mucho explorar el mariachi porque en sus inicios era música para jóvenes, que luego fue olvidada y cuando resurgió se volvió muy sofisticada y para este proyecto buscó regresar el sonido a la calle. “Hay muchas similitudes en el inicio del mariachi y el rock, creo que son igual de rebeldes”.

Potencia. En escena, Camilo ha demostrado en los últimos años ser uno de los músicos más versátiles de nuestro país. ESPECIAL

Le pone sonido a los premios Oscar

La canción “Recuérdame” de la película “Coco”, está nominada al Oscar como Mejor canción, compite con: “This Is me”, de “El Gran Showman”; “Mystery Of Love”, de “Call me by your name”; “Mighty River”, de Mudbound y “Stand up for something” de Marshall. Al respecto, comparte Camilo que acudirá a la gala, donde aún no se define si Natalia Lafourcade cantaría la canción durante la ceremonia.

“En realidad los compositores son Bobby y Cristina López y yo trabajé con ellos para hacer la canción. Entonces, seguramente estaré ahí apoyando. Es un orgullo tan grande y emocionante momento. Mucho de ‘Coco’ fue hacer una carta de amor para el mundo de lo bonito que es México y los premios ayudan a difundir algo, un mensaje positivo de tu país y pensar que se puede cambiar la percepción de nosotros, a mí me gusta mi país por lo que representa esta película y no por la violencia o por el narco”.

Con El Instituto Mexicano del Sonido, señala que continuarán de gira por distintas ciudades; de hecho, en marzo va a Europa. Además, tocarán en El Vive Latino. “Cuando tratas con música popular de repente la gente tiene muchos complejos, les da miedo o pena, pero esa es la música con la que crecí, que me gusta y que me emociona, es lo que sé hacer”. De manera particular está detrás de los proyectos musicales de Celso Piña y Band Of Horses.