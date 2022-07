Camila Sodi se desnuda y manda conmovedor mensaje de libertad (FOTOS)

La actriz Camila Sodi está dando de qué hablar en redes sociales, pues ahora sorprendió a sus seguidores con una controversial fotografía donde posa desnuda para mandar un mensaje de libertad.

La sobrina de Thalía escribió: “La libertad: vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás, lo demás es confetti. Sé libre de juicios propios y ajenos, sé libre de ataduras mentales, sé libre de tu propia mente y limitaciones impuestas por ti mismo y/o por la sociedad. Sé libre de ser diferente por ser auténtico, elige el amor. Eso sí que es ser libre (“suena You won´t break my soul de Beyoncé en el Background”).

Camila Sodi no deja de sorprender en redes sociales. ESPECIAL

Horas después de la publicación, Camia Sodi comenzó a recibir cientos de reacciones positivas donde destacaron su figura y lo bella que es.

Hasta el momento las fotografías han logrado más de 153 mil 800 “me gusta” en Instagram.

