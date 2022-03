Camila Cabello y Ed Sheeran lanzan “Bam Bam” ¡Tienes que escucharla!

Preparándose para su lanzamiento más grande, audaz y brillante hasta el momento, la cantante y compositora Camila Cabello, tres veces nominada al premio Grammy multiplatino y que encabeza las listas de éxitos, presenta su esperado éxito de taquilla, el nuevo sencillo y video musical “Bam Bam” feat. Ed Sheeran.

La nueva canción de Camila fue producida por Ricky Reed, Edgar Barerra y Cheche Alara, y fue escrita por Cabello, Ed Sheeran y Ricky Reed. El video fue dirigido por Mia Barnes, en colaboración con Dave Meyers, quien también dirigió los videos de Cabello “Havana”, “Senorita”, “My Oh My” y “Liar”.

“Bam Bam” marca su primer lanzamiento de 2022 y se destaca como uno de los sencillos más esperados del año. En particular, la reúne con uno de los artistas más vendidos del mundo, ganador del premio GRAMMY®, Ed Sheeran. Continúa una colaboración creativa que se remonta al éxito de Sheeran de 2019 con certificación de oro “South of the Border” [feat. Camila Cabello y Cardi B].

Lo más importante, “Bam Bam” anuncia la llegada de su tercer álbum de larga duración, “Familia”, para el 8 de abril. El año pasado, preparó el escenario con “Don't Go Yet”, que reunió de manera impresionante más de 232 millones de streams en Spotify.

