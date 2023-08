CNCO agenda su última cita con Guadalajara

La banda latina, CNCO, se encuentra desarrollando su gira de despedida y llegará a Guadalajara este viernes 1 de septiembre, al Auditorio Telmex, para agradecerle el cariño y el respaldo que le brindó el público tapatío durante estos años. Christopher, Erick, Richard y Zabdiel estarán presentándose en varias ciudades de México, previo a la última fecha que tienen confirmada hasta el momento es el 17 de noviembre en Puerto Rico, según comparte Zabdiel en entrevista con EL INFORMADOR, noticia que lo llena de emotividad porque será en este su país cuando le pongan punto final a la banda.

Y mientras eso sucede, el cantante habla de lo que les significa nuestro país y lo que la audiencia de nuestra ciudad podrá ver en escena: “Hay una mezcla de emociones, por un lado estamos felices y por otro hay una nostalgia extraña de saber que vamos a estar por todo México por última vez, el cual es un país que siempre nos ha apoyado mucho, es un mercado gigantesco. Nos tiene muy emocionados y para allá; y como es la última vez, vamos a dar el alma, el corazón y hasta la voz en el escenario”.

Además, resalta que como se tratan de los últimos shows, es un mar de emociones las que viven cada uno cuando están cara a cara con el público: “En nuestro subconsciente, como sabemos que es la última vez, queramos o no, dejaremos todo en el escenario, porque será la última vez que cantemos en Guadalajara, así que será una noche especial y mágica”.

En otras ciudades donde han estado, han vivido grandes momentos, “hemos salido hasta llorando de la emoción. CNCO para nosotros es la forma en la que conocemos la industria musical y despedirnos es duro. Yo al show de Buenos Aires, Argentina, llevé a mi mamá y fue una experiencia brutal, yo ese día lloré como un zángano, así que en Guadalajara espero poder controlarme un poquito”.

Viven una madurez sonora

Durante estos años de forjarse como banda, expresa Zabdiel que han aprendido importantes lecciones. Se formaron en el 2015 a partir del programa “La Banda”. Y en el 2021 el mexicano Joel fue el primero en desertar del grupo para seguir como solista. “Nosotros venimos de un reality show, así que no fue una manera tan común de entrar a la industria musical. Recuerdo que en el programa nos presentábamos cada semana frente a cámaras, de repente no había tanta gente, 100 personas a las que les cantábamos los domingos. Y de eso, pasar a abrirle la gira a Ricky Martin en estadios, de verdad que fue una experiencia muy loca, y luego llegar hasta este momento en el que hemos aprendido sobre todo a trabajar en equipo”.

Resalta que al ser de nacionalidades distintas, en un inicio les costó trabajo adaptarse al lenguaje, las costumbres y la cultura de cada uno, “pero llegó el punto en el que nos amarramos”. En cuanto a la trascendencia de su música, dejan canciones importante que se quedarán por siempre en el gusto del público como “Reggaetón Lento”, “Hey DJ” y “Plutón”, entre otras más. “Esto es algo gratificante para nosotros, es un placer haber sido de las pocas bandas latinas representando (la música) en el mundo entero”. Recuerda que con “Reggaetón Lento” llegaron hasta el mercado de Japón.

¿Por qué se separan?

Expresa Zabdiel que aunque como banda lograron muchas cosas y les ha ido muy bien, llegó un punto en el que cada uno comenzó a tener sus metas individuales y por ello decidieron separarse: “Empezamos, de cierta manera, a retarnos, porque en la banda de repente hay una cierta comodidad donde sabemos que ahí está el otro cuando uno no está bien, de que tenemos ya algo cool, y a nosotros nos gustan mucho los retos, por eso es que comenzó esta idea de hacer algo nuevo”.

Sobre lo que viene después de la gira de despedida, comparte que no cree que se tomen mucho descanso cada uno, puesto que ya tienen sus planes en lo individual. “Finalmente esto es lo que nos gusta y no creo que tomemos muchas vacaciones para seguir metiéndole”. Desde lo particular, Zabdiel confiesa que él estará abrazando sus raíces boricuas en su proyecto solista.

“Hoy en día cuando se habla de música comercial, como que ya hay demasiado géneros para alcanzar a un público grande. Así que en lo personal, me verán desarrollando mucho mis raíces de Puerto Rico, que obviamente eso incluye al reggaetón, pero más que este género, es el lenguaje que tenemos en mi país”.

Finalmente recuerda que se va a estrenar en octubre próximo una serie con Disney donde les tocar actuar; ésta se llama “4Ever. Para Siempre”. Se trata de las vivencias de cuatro chicos en busca de desarrollarse como estrellas de la música.