CD9 quiere darte “Un beso”

La boyband mexicana CD9 continúa con el éxito que ha forjado desde el 2013, cuando se dio a conocer. Luego de los adelantos de su material “.5” y “3/4”, mismos que recientemente alcanzaron la certificación de Disco de Platino; la agrupación presenta su álbum “1.0”, el cual es la entrega final de estos dos EP’s antes mencionados. Por si fuera poco los discos físicos salen a la venta con la sorpresa de que cada uno de los integrantes aparece en la portada en solitario, así que los coleccionistas tienen un pretexto más para adquirir el CD.

De hecho, a pocos días del estreno, el disco ha estado en los principales charts de popularidad. “Vamos bastante bien (con el grupo), lo vamos llevando de la mejor forma, constantemente trabajando, para estar dando estas noticias de que hay nueva música y de que vamos a estar dando conciertos nuevos, como en Guadalajara que estaremos allá el 4 de mayo en el Auditorio Telmex”, comparte en entrevista telefónica Jos Canela, integrante de CD9.

El nuevo sencillo de la banda es “Modo avión”, del cual ya publicaron en YouTube un videolyric que grabaron desde el Auditorio Nacional. La canción ya se acerca a las 2.5 millones de vistas desde el pasado 30 de marzo que la publicaron. “1.0” se conforma por 18 canciones donde se suman cinco temas inéditos: “Prohibido”, “Oxígeno”, “Cuando necesites de mi”, “Na’de amor” y “Un beso”. Este álbum corrió bajo la producción de Andy Clay e Icon y cuenta con la participación de compositores como Edgar Barrera, Rolo, Feid y Mosty.

“Estamos promocionando nuestra nueva música, estos nuevos cinco temas inéditos y en el formato físico, hay cinco portadas diferentes a la principal del disco, cada una es de cada uno de nosotros. Entonces, si eres una gran fan y te gusta coleccionar, es algo padre que tengas la portada del que más te guste o que tengas las cinco. Yo tengo muchas bandas de las cuales soy fan, y prefiero tener el disco en formato físico, obviamente también me gusta el digital, pero no hay nada más que me guste a mí que tener el disco físico de mi artista favorito”, comparte Jos.

Señala también que ahora mismo el álbum está en el número uno de Amprofon. “Ya extrañábamos tener un buen lugar en ventas y le queremos agradecer mucho a la gente que está haciendo esto posible, que nos sigue apoyando, que sigue escuchando nuestra música y que la sigue compartiendo; estamos felices”.

Siempre en evolución

Desde que CD9 se conformó como grupo, su principal meta siempre ha sido escucharse distinto, no estancarse en un solo género. En sus inicios exploraron el pop; luego, hicieron algo de pop coreano y ahora están desarrollándose en el urbano, pero sin dejar de lado la esencia que los hace ser CD9.

“Es bastante diferente cantar una canción de balada, que ahora estar en concierto y cantar un tema de estilo urbano, se siente diferente, la vibra es distinta, antes en los conciertos cantaban a todo pulmón y ahora también el público baila, se arma una mega fiesta. Nos gusta saber que en nuestros conciertos hay diferentes niveles de ritmos”, comentó Jos.

“No todos nuestras canciones del disco son del género, hay una que se llama ‘Prohibido’ que es más funky. Seguimos experimentando nuevas cosas, no nos gusta encasillarnos en un género durante mucho tiempo, sino constantemente estar explorando nuevas cosas, me gusta eso de CD9, que todo lo que probamos nos ha caído bien”.

Listos para cantarle a Guadalajara

El viernes 4 de mayo en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, la boyband estará presentando su repertorio nuevo en concierto. Los boletos van de los mil 250 a los $300 pesos.

“Como sacamos nuevos temas, tenemos que modificar el show que ya teníamos; por ejemplo, al que ya habíamos hecho en el Auditorio Nacional cuando presentamos el ‘Modo avión Tour’, vamos a incluir estos cinco temas. Aún no está claro cómo vamos a terminar el show, pero seguimos arrojando ideas, arreglándolo y trabajando, pero para el 4 de mayo será un gran show. Guadalajara desde un principio nos recibió de la mejor forma, le tenemos muchísimo cariño, es una gran ciudad, le tenemos mucho respeto”, finaliza.

¡ASISTE!

CD9 en concierto

D: 4 de mayo

L: Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747)

E: de $300 a mil 250 pesos.