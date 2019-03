Bronco busca a "Alguien mejor que yo"

Son 37 años de carrera los que avalan a la agrupación Bronco, y para su líder, Lupe Esparza, no hay tiempo para vivir del recuerdo, señala que ahora que el mundo ha cambiado es su deber como músico seguir reinventándose para estar en el gusto del público, más ahora que sus hijos ya forman parte de la alineación y son ellos mismos quienes le están dando ese aire fresco a esta leyenda de la música que representa esta banda.

Lupe Esparza y sus hijos José y René —guitarrista y bajo eléctrico, respectivamente— así como Javier Cantú, encargado de la batería, estuvieron de visita en Guadalajara para presentarse en un festival de radio y también para promover su nuevo sencillo “Alguien mejor que yo”, letra de José Luis Roma, miembro del dúo pop de Río Roma, y cuyo videoclip se estrenará el próximo 27 de marzo en YouTube.

Este nuevo tema pertenece al nuevo disco del grupo que será de 15 temas y que lleva por nombre “Bronco por más”, saldrá en mayo próximo y varios artistas estarán participando en versiones nuevas de los sencillos que el grupo llevó a la fama y a ser cantadas por miles de personas.

Sin embargo, las novedades no faltan, pues también se incluyen cinco canciones inéditas, una de ellas es el sencillo que ahora promueven:

“10 temas son éxitos de Bronco que mucha gente ya conoce y que muchos otros, como las nuevas generaciones, no conocen, y esa es la razón de grabarlos, pero con arreglos diferentes”, subraya José Esparza.

Además, habrá canciones de Espinoza Paz, más dos temas de José Luis Roma, de quien ya se escucha la canción en la radio. En cuanto a estas colaboraciones que vienen en el álbum, José destaca que están presentes los Caligaris con el tema “Grande de cadera”, así también Ricky Muñoz de la agrupación Intocable con “Voy a tumbar la casita”, entre otros. Igualmente, el músico destaca que la finalidad es seguir conquistando a la audiencia joven que ya conectó con ellos.

“Nuestra historia es fantástica, pero no deja de ser historia, es la que nos ilumina el camino y nos arropa, pero tenemos que comenzar diariamente, para eso tenemos que buscar al compositor joven, nuevo, actual, que le canta a la mujer y al amor de manera diferente, siempre y cuando mantenga ese respeto que nosotros hemos manejado hacia las mujeres”, comparte Lupe Esparza, quien agrega la necesidad de mantenerse actuales como agrupación y continuar ofreciendo a su público propuestas frescas, pues no desean pasar a la memoria de la música, todavía: “Tenemos que estar a la vanguardia, con una producción y escenografía diferente, porque Bronco no quiere ser un grupo del recuerdo”.

Con las Fiestas de Octubre en la mira

El 6 de junio Bronco se presentará en el Auditorio Nacional para cantar en vivo las canciones de este nuevo disco. Para este evento, buscan que varios de los artistas que se incluyen en su más reciente material discográfico, puedan acompañarlos en la presentación.

Para Guadalajara, René Esparza comenta que esperan poder presentarse en el segundo semestre del año, con la añoranza de que su concierto se logre realizar en el Auditorio Telmex o en las Fiestas de Octubre.

Una alineación familiar

Cuando “Choche” murió y Javier decidió retirarse, Lupe pensó que el final de la banda iba a llegar, pero cuando vio que sus hijos comenzaban a trabajar en su propio grupo y que las comparaciones estaban a la orden del día, decidió invitarlos a la alineación, “vamos a ver de qué están hechos, porque esta carrera es de mucho aguante y de resistencia. Entonces, decidimos invitarlos, fue un reto muy loco, pero poco a poco lo hemos logrado, porque estamos aquí por un amor y una adicción a lo que hacemos”.

Con esta nueva alineación y esta nueva sangre en Bronco, el grupo ya va a cumplir ocho años y han sido aceptados por la gente. “Vamos bien, le seguimos echando leña a la lumbre”.

Avanza la bioserie

Sobre los detalles de la bioserie de Bronco, René adelanta que probablemente este año comience el rodaje. La productora detrás se llama Plataforma y aun no deciden la televisora con la que harán mancuerna. “Ya estamos terminando de leer los últimos guiones de lo que va a ser el primer capítulo, ya tenemos casi un año de estar negociando y viendo cómo se va a contar esta historia de Bronco. Están ya en el proceso del casting de los actores para la serie, pero ya nos están dando fechas de que en junio o julio se podrían rodar los primeros capítulos, para que en noviembre salgamos al aire; todavía no se escoge a la televisora que la va a lanzar, estamos viendo si será por televisión abierta o por cable”.

Si bien la serie se acerca, Lupe no ha pensado en qué actor le gustaría que lo interpretara: “Es complicado que exista alguien parecido a mí, será muy emocionante ver a alguien que me personifique, porque Zamorita ya no puede (risas)”. Resalta que a diferencia de otras bioseries donde predominan escándalos, ellos tienen una trama distinta para contar: “Se trata de una historia muy humana, no tenemos otra cosa para contar y agradecemos a la gente que se está arriesgando para hacerla”.