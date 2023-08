Britney Spears está viviendo un proceso de divorcio tras separarse de su esposo Sam Asghari, el modelo y actor iraní-estadounidense de 29 años que parecía haber formado una relación estable con la cantante, después de haberla acompañado en su proceso de “regreso a la libertad” tras terminar con la tutela que mantuvo sobre ella su padre James Spears, con quien busca reconciliarse porque se encuentra en mal estado de salud.

Con un video en el que Britney aparece bailando, explica su sentir en este momento complicado en el que dijo, “ya no podía soportar más dolor”, y aunque no reveló los motivos de su separación, porque dijo que eso sólo le incumbe a ella y su ex, dejó entrever que se siente sola.

Tras dar a conocer la noticia de su divorcio, Spears preocupó a sus fans porque prácticamente se había quedado sola, pues con su familia no se habla y tampoco tiene cerca a sus dos hijos, fruto de su relación con Kevin Federline.

Britney no ha dejado de saber de su exesposo, el modelo Sam Asghari, a quien le está pagando un departamento ubicado en uno de los edificios más lujosos de Los Ángeles, esto no es parte del acuerdo prenupcial, pues se sabe que éste no le exige a la artista darle ningún dinero a Sam; TMZ detalla que los abogados de Britney consideraron prudente tener ese gesto con el joven, además, el abogado de Sam está dando a entender que desafiará el acuerdo prenupcial , y es casi seguro que Britney le terminará dando un cheque a Sam debido a la existencia de una “cláusula de confidencialidad extensa” en el acuerdo prenupcial, la cual prohíbe a Sam hablar sobre su relación con Britney.

Aunque la expareja ni siquiera se dirige la palabra, ya hubo un acuerdo con la repartición de los perros que tenían en común, la publicación indica que Sam se quedó con dos, mientras que Britney se queda con los cuatro restantes, incluido el pastor australiano Sawyer y el nuevo cachorro llamado Snow.

Recientemente se supo que Britney contrató nuevo personal, el cual se trata de alguien con experiencia médica que tendrá una amplia gama de responsabilidades, pero el trabajo principal es asegurarse de que Spears se mantenga saludable y de que se tome sus medicamentos.

El otro personal que está cerca de Spears es su abogado Mat Rosengart y su mánager Cade Hudson, quienes buscan mantener ocupada a la cantante, quien se encuentra trabajando en nueva música y en proyectos fuera de su hogar.