Bring Me The Horizon en México: Fecha, sede y precio de los boletos

La reconocida banda británica de metal, Bring Me The Horizon, regresará a la Ciudad de México para presentar su más reciente álbum en un concierto que se llevará a cabo el 14 de diciembre en la Explanada del Estadio Azteca. Este evento promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos mexicanos, ansiosos por disfrutar de la energía de la banda en un escenario tan emblemático como el del Coloso de Santa Úrsula.

Con su último álbum, POST HUMAN: NeX GEn, Bring Me The Horizon ha alcanzado un éxito sin precedentes.

Los boletos para este esperado concierto estarán disponibles a partir del 20 de junio en dos etapas : la primera para los Fans a las 9:00 hrs y la segunda para el público en general a las 11:00 hrs, a través de FunTicket. Los precios oscilan entre $1,300 y $2,600 pesos, dependiendo de la zona seleccionada:

VIP: $2,600

General A: $1,900

General B: $1,300

Es importante destacar que estos precios no incluyen cargos adicionales.

Además de la presentación de Bring Me The Horizon, el evento contará con la participación de destacadas bandas de la escena musical como Spiritbox, Polaris, The Plot In You y Thrown.

SV