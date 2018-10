Bob Moses se colocan en las "líneas de batallas"

El dueto de música electrónica Bob Moses está listo para presentar su más reciente álbum en Guadalajara. Compuesto por Tom Howie y Jimmy Vallance, Bob Moses lleva una carrera en activo desde 2012, cuando lanzaron su primer EP: “Hands to Hold”.

anzado en septiembre de este año, su nuevo disco “Battle Lines” se va incorporando al repertorio de Bob Moses: “Estamos probando el nuevo material. El disco salió hace un mes. Hemos experimentado este tiempo al mezclar las nuevas canciones con las viejas. Seguro escucharán los sencillos que hemos sacado, son los clásicos. Creo que en México tendremos un buen set”, comentó en entrevista Jimmy vía telefónica antes de dar un concierto en Phoenix y a pocos días de presentarse en C3 Stage, en Guadalajara.

El trabajo para este álbum fue diferente: “Este fue nuestro primer disco grabado en Los Ángeles. El resto había sido en Nueva York o Londres. Fue muy cool, rentamos una casa y ahí estaba el estudio: fue la primera vez en la que tuvimos el estudio donde dormíamos, lo cual es genial. Y fue en una parte de Los Ángeles con mucha historia musical, Janis Joplin, los Eagles. Ellos trabajaron allí en los sesenta, por eso es un buen lugar para hacer un disco. Eso nos inspiró”.

Aunque cambió el lugar, la esencia de Bob Moses al escribir música sigue siendo la misma: “No creo que sea un cambio, es más bien un crecimiento y evolución. Tratamos de crecer. Cada vez que hacemos música no sentimos un cambio: escribimos lo que queremos escuchar”.

Para la sorpresa del dueto canadiense, el recibimiento que ya han tenido del nuevo material es positivo: “Cuando sacamos ‘Days Gone By’ (2015) tocábamos las canciones y nadie las cantaba. La gente conocía el material de los EP previos, no del disco. Pensábamos que habíamos hecho algo mal, que no les gustaba. Pero para esta vez lo sabíamos: lo nuevo no necesariamente tienen que conocerlo todos, en menos de una semana. Si no conocen las canciones no pasa nada. Pero salimos y fue lo opuesto: la gente ya se sabía las canciones, nos ha ido muy bien en estos conciertos. Somos afortunados, tenemos buenos fans que escuchan el disco completo, no solo el sencillo. Tocar con un público así es fantástico”.

En cuanto a planes a futuro, Jimmy compartió que se enfocarán en la promoción del álbum con presentaciones en vivo: “Para el resto del año haremos unos conciertos en Sudamérica y Australia. Para 2019 vamos a hacer festivales en Europa. Tras el verano ya veremos qué hacemos. Esperamos también regresar a México para tocar en festivales, a ver cómo le ha ido al disco”.

Para el músico la experiencia de los festivales es diferente: “No toda la gente que va y nos escucha ya nos conoce. De alguna manera hay que ganarse a ese público. Pero estamos en esta gira por México porque ya tocamos en festivales y nos fue bien. El público mexicano es muy amable con nosotros: darnos la oportunidad de tocar en festivales, y luego estos shows individuales”.

Asiste

Bob Moses en el C3 Stage, jueves 1 de noviembre, 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketnow: $400 pesos, general