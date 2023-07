"Blue Beetle": Un orgulloso héroe latino tomará las pantallas de cine

Este próximo 17 de agosto se estrena la nueva película de DC Cómics y Warner Bros., “Blue Beetle”, dirigida por el cineasta, guionista y productor boricua, Ángel Manuel Soto y protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal, así como en el de su alter ego, “Jaime Reyes”. Esta es la primera vez que este superhéroe de DC aparecerá en la pantalla grande.

A propósito del lanzamiento, el director puertorriqueño está en la Ciudad de México para promover el filme, aunque llega solo, porque los actores y guionistas están en huelga, pues están exigiendo un replanteo de los salarios residuales en Hollywood. Soto alzó la voz por ellos y se solidarizó con la causa, resaltando que sus planes como creativo dependen también de lo que se logre en este reclamo que están haciendo sus colegas actualmente. De hecho, en rueda de prensa, pidió un aplauso para todos ellos por su valentía.

Junto a Maridueña, quien es conocido por su participación en “Cobra Kai”, también actúan Adriana Barraza como la abuela de “Jaime”; Damían Alcázar como su padre; Elpidia Carrillo como su madre; Bruna Marquezine como “Jenny Kord”; Raoul Max Trujillo como “Carapax”; la ganadora del Oscar, Susan Sarandon como “Victoria Kord”; y George López como el tío de “Jaime”, “Rudy”. La película también está protagonizada por Belissa Escobedo como “Milagro”, la hermana de “Jaime”, y Harvey Guillén como el “Dr. Sánchez”. La cinta tiene todo el acento latino posible para los espectadores globales.

El guion del filme aderezado de mucho humor es escrito por Gareth Dunnet-Alcocer, basado en personajes de DC. John Rickard y Zev Foreman son los productores de la película, mientras que Walter Hamada, Galen Vaisman y Garrett Grant desempeñan el papel de productores ejecutivos.

El equipo creativo detrás de las cámaras incluye al director de fotografía Pawel Pogorzelski, el diseñador de producción John Billington, el editor Craig Alpert, la diseñadora de vestuario nominada al Oscar, Mayes C. Rubeo, el supervisor de efectos visuales Kelvin McIlwain y el compositor Bobby Krlic.

Resalta Soto que cuando arrancó la cinta, su mayor inspiración a nivel de anime fue la intensidad de “Akira”, “desde que vi la película en secundaria me impactó grandemente con todo ese mundo de ‘Neo Tokio’ y la relación con ‘Tetsuo’ me pareció como muy visceral. Así que cuando comenzamos con ‘Blue Beetle’ quisimos partir de ese mundo y de ese neorrealismo que ocurre con esa ciudad ficticia”, para este contexto donde el protagonista es “Jaime”.

El director, comparte también que junto con el escritor, buscaron el corazón y los grandes momentos de la historia del personaje con todo lo que hay de él alrededor, como los cómics y los videojuegos:

“Quisimos tomar todos los greatest hits, porque había tantas cosas tan particulares que nos parecían muy interesantes de la personalidad de ‘Jaime’ que se descubrían en cada uno de ellos. Y creo que lo más bizarro fue tener una relación (directa) con Xolo Maridueña y poder ver que todas esas cosas que hacían a ‘Blue Beetle’ tan interesante o tan relevante, existían ya dentro de este actor y que casualmente se parece físicamente al dibujo de ‘Jaime Reyes’. Había solo una persona que podía emularlo y actuarlo”, y ese era Xolo, “sus características y su personalidad, así como la relación con su familia, es como si hubieran escrito (el personaje para él), para mí fue bastante fácil este casting”.

En cuanto a cuál fue el mayor reto de la producción para desarrollar el filme, destaca el director que fue maximizar el tiempo de rodaje y el presupuesto para poder contar todo lo que querían contar, “así como tomar esas decisiones de lo que queríamos aguantar para las próximas películas que queremos hacer de ‘Jaime Reyes’, porque su historia no termina con esta película, vienen más, este es el primer acto de una saga gigante”.

Sobre el traje de superhéroe que usa Xolo para “Blue Beetle”, Soto alabó el trabajo creativo de Mayes C. Rubeo, destacando también que todas las locaciones le dan mucha vida a la cinta, pues son reales, “nos fuimos a Puerto Rico a filmar todos estos sitios y eso nos ayudó bastante”.

Con referencias mexicanas

Para Soto era importante la vena latina y trabajar con actores veteranos que son originarios de esta región, era súper necesario. Y aunque él no es mexicano, está más que empapado de nuestra cultura gracias a la música y los contenidos de nuestro país como “El Chapulín Colorado” y “María la del barrio”. “Yo no soy mexicano, pero me crié con la televisión, cine y música mexicana. Y aunque nos separan millas de distancia, algo que encontramos el escritor y yo, y que es contemporáneo de los dos, es que nos criamos viendo a ‘El Chapulín Colorado’”.

Y es que los dos coincidieron en que el primer superhéroe que vieron y del que tuvieron conocimiento, fue éste.

“Entonces, inevitablemente esto es algo que cruza nacionalidades y fronteras, por eso queríamos rendirle honor y homenaje al personaje. Y la otra es que hay algo de lo que nunca me puede escapar por más que intenté hacerlo, y es que siempre que iba a la casa de mi abuela tenía que ver a ‘María la del barrio’. Así que quisimos apelar a esa nostalgia, de cuando no había que preocuparse por los problemas de la vida y que el amor de la familia era suficiente”.

Finalmente, Soto habla de lo que a él le parece más importante que refleje un superhéroe latino. “Uno que podamos contar nuestras historias tal cual como las queremos contar, sin que alguien las cuente por nosotros. No esconder nuestra latinidad, ni avergonzarme de quién soy y de las personas que estuvieron antes que yo. Y por lo menos en mi caso, honrar a nuestros padres y nuestros ancestros, al menos yo me crié en una casa donde eso era demasiado importante”.

SINOPSIS

“Jaime Reyes”, recién graduado de la universidad, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, solo para descubrir que su hogar no es exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando “Jaime” se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: “El Escarabajo”. Cuando “El Escarabajo” elige repentinamente a “Jaime” como huésped simbiótico, le otorga una increíble armadura capaz de adquirir poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino al convertirse en el superhéroe “Blue Beetle”.

