El esperado remake en acción real de Blancanieves, basado en el icónico filme animado de 1937, ya tiene su tráiler oficial. La actriz Rachel Zegler, de 23 años, da vida a la princesa, mientras que Gal Gadot, de 39 años, encarna a la temida Reina Malvada, quien aparece en el avance con su espejo mágico y una manzana envenenada lista para ejecutar su plan.

Dirigida por Marc Webb, la película incluye a los emblemáticos siete enanitos: Tímido, Doctor, Dormilón, Gruñón, Feliz, Soñoliento y Estornudo, quienes acompañan a la heroína en su lucha por recuperar su reino. El tráiler también destaca a Zegler cantando una nueva pieza musical, Waiting on a Wish, que resalta tanto su destreza vocal como su espíritu indomable.

Rachel Zegler es la nueva Blanca Nieves

El director Marc Webb compartió en una entrevista con Variety las razones detrás de la elección de Zegler para el papel principal. “Tiene una gracia, un equilibrio y una bondad inherente que me recuerdan al núcleo esencial de Blanca Nieves”, comentó. Webb también reveló que incluso el supervisor de guion quedó conmovido al escuchar a Zegler cantar por primera vez, hasta el punto de derramar lágrimas.

Zegler, conocida por su papel en Amor sin barreras (2021), se ha mostrado entusiasta y comprometida con la modernización de la narrativa. En declaraciones anteriores, la actriz cuestionó algunos aspectos de la historia original, como el comportamiento del príncipe, calificándolo de "extraño" y describiéndolo como el de un acosador. Sin embargo, dejó claro que no busca eliminar la historia de amor, sino mostrar que las mujeres pueden tener múltiples aspiraciones. “Nunca querría encasillar a alguien diciendo ‘Si quieres amor, no puedes trabajar’ o ‘Si quieres trabajar, no puedes tener una familia’”, explicó.

Por su parte, Gal Gadot, quien ganó fama como Mujer Maravilla, habló en el expo D23 de 2022 sobre cómo abordó el papel de la Reina Malvada. “Quería asegurarme de mantenerla deliciosa y encantadora, de entender qué la motiva. Así, la maldad resulta interesante y no plana”, señaló. Gadot añadió que la relación entre la Reina y Blancanieves se explora desde una perspectiva casi maternal, agregando complejidad al antagonismo clásico del cuento.

¿Por qué Blanca Nieves?

El filme también propone una reinterpretación del origen del nombre de la protagonista. Según el tráiler, Blancanieves recibe su nombre tras sobrevivir a una tormenta de nieve, un símbolo de su resiliencia. “El rey y la reina decidieron llamarla Blanca Nieves para recordarle su resistencia”, explicó Zegler.

A pesar de la emoción que genera el proyecto, Rachel Zegler ha enfrentado comentarios negativos en redes sociales, principalmente por su postura crítica hacia ciertos elementos del relato original.

Zegler ha sido enfática en su intención de demostrar que las mujeres pueden tener múltiples sueños y metas simultáneamente. Su interpretación busca reflejar esta idea, dándole a Blancanieves un enfoque fresco y contemporáneo.

La nueva adaptación de Blanca Nieves llegará a la gran pantalla el 21 de marzo de 2025, ofreciendo una reinterpretación del clásico cuento de hadas.

BB