Bizarrap se presentará en la Ciudad de México

El próximo sábado 11 de mayo del 2024, el productor argentino Bizarrap, famoso por sus sessions y sus colaboraciones con los principales artistas latinos de los géneros reguetón, trap, hip hop, bolero y hasta corrido, se presentará con sus creaciones musicales en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La fecha ya se encuentra disponible en el portal digital de Ticketmaster. La preventa exclusiva para usuarios de Citibanamex se realizará este jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana y terminará ese mismo día a las 11:30 pm. Los precios aún no han sido publicados.

La venta general será un día despues, a partir de las 11 am, sin embargo, se espera que dure poco porque el mercado está esperando un evento sold out. Por ello, no habrá que esperar mucho para conocer precios para ver a uno de los artistas más sonados de los últimos años.

Por ahora, esta fecha es la única parada anunciada para el productor de música argentino por su BZRP Live Tour 2024.

OB