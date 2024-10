La joven y multipremiada estrella de la música, Billie Eilish, lanzará una nueva colaboración con la marca estadounidense Converse All Star. Colaboración que, por cierto, acaba de lanzarse al mercado este 17 de octubre en tiendas físicas y en línea.

Las zapatillas que estarán en venta pertenecen a la línea Chuck Taylor All Star y Chuck Taylor All Star Lift Platform, y el nombre de la colección es "BY YOU x Billie Eilish".

Los modelos de la colección son los clásicos sneakers de bota hasta el tobillo y plataforma. En cada suela contiene dos frases: HIT ME HARD y AND SOFT. Además, en la franja de la suela estarán los versos de las canciones CHIHIRO y BLUE; un patrón de estrellas o estampado liso en la parte lateral y, su personaje BLOHSH en tamaño miniatura (el cual es el personaje de un cartel de baño que Eilish modificó para representar la neutralidad de género).

El precio de los sneakers es el siguiente:

Chuck Taylor Lift Platform de Billie Eilish , 110 dólares, (2,189.43 pesos).

, Chuck Taylor All Star, 100 dólares (1,990.39 pesos).

La colección “BY YOU” sólo estará disponible, de momento, en la página de Converse.com y algunos países de Europa, la fecha de salida en México y Latinoamérica está por confirmarse.

“Hit Me Hard and Soft” es el título del tercer álbum de estudio de Billie Eilish, lanzado el 17 de mayo de 2024 y el cual ya rompió récords en Spotify (72,7 millones de reproducciones en su primer día). “Hit Me Hard and Soft” lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, como por ejemplo, YouTube.

No hay duda de que Billie Eilish se posiciona no solamente en la industria musical y los géneros que habitúa: electropop, indie pop, pop alternativo. También, marca tendencia para la moda urbana que engalana a las metrópolis más condensadas del mundo como Los Ángeles, Nueva York, Tokio, París, Ciudad de México y Pekín, por nombrar algunas ciudades.

Billie photographed for her @Converse BY YOU X BILLIE collab! ⭐️ pic.twitter.com/v1KSjAUjl3— Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) October 16, 2024

