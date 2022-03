Big Time Rush en Guadalajara: La banda juvenil anuncia show; mira cuándo

La boyband Big Time Rush, conocida por su show en Nickelodeon, anunció que México se suma a su actual gira “Forever Tour”, en la que se contempla visitar 40 ciudades entre Estados Unidos y Canadá, siendo Guadalajara la primera localidad en donde la agrupación inicie sus conciertos en México, para llegar el 23 de agosto al Auditorio Telmex, el 24 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 26 de agosto en el Auditorio Citibanamex de Monterrey.

Después de ocho años sin música nueva, la boy band lanzó “Call It Like I See It” y “Not Giving You Up”, los dos sencillos más recientes con los que anunciaron su regreso a los escenarios del mundo con Carlos, Kendall, James y Logan.

Ocesa informó que los boletos para México comenzarán su preventa –vía Citibanamex el 15 y 16 de marzo y un día después en la venta general a través de www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas de los inmuebles.

¿Quiénes son Big Time Rush?

Con el show de televisión que debutó en 2009, la banda Big Time Rush alcanzó tanto éxito que les permitió estar al aire hasta 2013 y grabar tres discos de estudio: “Elevate”, “BTR” y “24/seven”; además de cantar sus éxitos “Worldwide” y “Boyfriend” alrededor del mundo, incluyendo a México en varias ocasiones con grandes sold outs.

En 2020, en un esfuerzo de esparcir un mensaje de unidad durante la cuarentena, la banda reapareció junta en un evento en línea para ofrecer un show acústico que fue transmitido a nivel mundial. Debido a la histeria y gran aceptación de sus rushers, las cuatro temporadas de su show de TV se añadieron a Netflix y rápidamente escalaron al Top 10 de tendencias.

En diciembre de 2021, con “Call It Like I See It”, Big Time Rush anunció nueva música después de ocho años, así como nuevos shows programados: estarán de vuelta en México para traer sus más grandes éxitos al Auditorio Telmex el 23 de agosto, al Palacio de los Deportes el 24 de agosto y al Auditorio Citibanamex el 26 de agosto.

