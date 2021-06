Benny Emmanuel y Nora Velázquez abrazan su soledad

¿Quién dice que dos personas que al parecer no tienen nada en común no pueden ser amigas? A veces sólo basta coincidir con su soledad para generar un gran vínculo fraterno. Esto se puede ver en la nueva película del director Ernesto Contreras, “Cosas imposibles”, cuyos protagonistas son Nora Velázquez y Benny Emmanuel. El filme ya está disponible en salas de cine del país y también participan Luisa Huertas y Salvador Garcini.

“Estoy muy emocionado porque ya se estrenó ‘Cosas imposibles’, y lo más chido es el tema de la película: dos personajes que son solitarios y que podría decirse que son de universos totalmente diferentes, pero la neta es que se abrazan en el momento ideal y con su amistad se ayudan el uno al otro a salir adelante. Esta es una película que nos llega en un momento muy oportuno ahora que las personas abordamos la soledad cuando tuvimos que enclaustrarnos por la pandemia”, cuenta en entrevista para EL INFORMADOR, Benny.

La trama desarrolla la historia de “Matilde” (Nora), una mujer de 60 años que desde los 15 ha vivido en una relación de violencia y desprecio con su marido “Porfirio”. Cuando él fallece, su única compañía es su gato “Fidel”, pero Matilde cree que su marido la sigue torturando con sus apariciones; por si fuera poco, su pensión es cancelada. Pero su vecino “Miguel” (Benny), un joven y hábil comerciante, empatizará con ella y, poco a poco, irán desarrollando una profunda amistad que les ayudará a liberarse de sus viejas ataduras para vivir la vida que siempre quisieron.

Benny Emmanuel. El actor aparece en una escena de la cinta “Cosas imposibles”. ESPECIAL/Televisa

“La gente estamos acostumbrada a ponerle etiquetas a todo, si vemos a dos personas juntas creemos que son pareja, pero no, cualquier tipo de amistad es posible cuando te lleva a tener resiliencia día con día. Además, la gente cree que sólo debe haber cierto tiempo para hacer algo” y esto se refleja en los personajes que rodean la historia de “Matilde” y “Miguel”, “pero aprenden que todo está en su cabeza y que no hay barreras mentales, no hay cosas imposibles, y no hay tiempo perfecto para hacer las cosas, simplemente hay que hacer lo que más nos haga felices”, expresa el actor.

Por su parte, Nora comenta que “‘Miguel’ (Benny) es como el ángel que viene a rescatar a ‘Matilde’, pero él también tiene su conflicto, juntos se dan cuenta de que pueden seguir avanzando y que la vida no se ha acabado (...) La película te muestra que hay cosas maravillosas en el mundo que te puedes dar la oportunidad de vivir".

Sobre la experiencia de trabajar con Nora, quien ha desarrollado su trayectoria en la comedia, confiesa Benny que el público podrá llevarse una grata experiencia viéndola en otra faceta. “Nora es una gran actriz, y como es tan buena, la hemos visto durante un rato haciendo comedia y lo hace muy bien, pero ahora en esta película le tocó hacer un personaje complejo en cuanto a lo que le sucede, con un tipo de abuso y violentada de cierta manera, y lo hizo fascinante, trabajar con ella fue muy divertido, porque además es divertida y honesta, ella tiene escenas memorables… van a llorar con Nora sin duda alguna”.

Finalmente, respecto a formar parte de proyectos como éste, señala Benny que siempre tiene grandes enseñanzas, porque aunque las temáticas pueden parecer sencillas, resalta que justo en lo simple se desarrolla lo complejo. Benny también espera el estreno de la serie de Netflix “Barrio norte”, que podría cambiar de nombre, según resalta, ésta podría verse a finales de año o en 2022.

El director Ernesto Contreras dando indicaciones a la actriz Nora Velázquez. ESPECIAL/Televisa

Un reto para el director

“Cosas imposibles” fue escrita por la joven guionista Fanie Soto y llegó de sorpresa a manos del director. La originalidad de su narrativa y los personajes “tan humanos” que la habitaban encandilaron a Contreras, que la eligió como el reto para su quinta película: "Lo que más me gusta de mi trabajo es sorprenderme de hacer cosas que no hubiera imaginado y hacer historias que surgen de pronto", asegura Contreras. La sorpresa también se encuentra en sus actores, pues tanto Nora como Benny repiten aspectos de otros de los personajes importantes que han marcado su carrera, pero con un giro que muestra su versatilidad y capacidad de interpretación.

La primera deja a un lado la caricatura de su famoso personaje de la viuda “Chabelita” para convertirse en una viuda de carne y hueso que sufre y siente, con deseos y aspiraciones. Asimismo, Benny pasa de ser un delincuente con odio y sin ganas de construir un futuro digno en “Chicuarotes” (2019) de Gael Bernal, para encarnar a un joven sensible y cariñoso que busca dejar los malos pasos que ha emprendido como narcomenudista en su barrio.

Contreras ha dirigido cuatro filmes, entre ellos “Párpados azules” (2007) y “Sueño en otro idioma” (2017), que han sido premiados en diversos festivales.