Belén Soto amplifica su voz para hablar del grooming

Hace unos días se viralizó en redes sociales la influencer Florencia Guillot, y no cómo ella lo hubiera esperado. Luego de publicar un episodio más de su podcast “Vete a Triunfar”, titulado “La diferencia de edad no importa”, usuarios comenzaron a comentarle a la generadora de contenido que en ese programa se estaba promoviendo el grooming, pues se presentaba como un caso de éxito la relación sentimental de la beauty vlogger, Paulina Florencia y su esposo, el empresario, Mauricio Cuevas, quienes habrían comenzado a relacionarse cuando ella era menor de edad y él ya era una persona adulta.

A propósito de la polémica de este caso, EL INFORMADOR dialogó con la actriz y escritora chilena, Belén Soto, quien vivió un caso de grooming a los 15 años. Y como parte de su proceso ha desarrollado dos libros donde a través de su testimonio, ofrece herramientas a otras mujeres para empoderarse, estos son “No te lo mereces” y el más reciente, “Mujer Power”.

“Yo soy actriz y tengo estos dos libros relacionados con el empoderamiento femenino. Y justamente en el primero hablo sobre un abuso que me toca vivir a mis 15 años con un hombre 15 años mayor que yo, donde finalmente vivo el grooming, que es de lo que se está hablando en (el podcast). Y esto me lleva a perder toda mi seguridad, mi confianza y mi amor propio. Él abusó de mí en todos los sentidos, tanto en lo psicológico como en lo sexual, etcétera”.

Señala que este proceso que vivió le llevó más de tres años y todo lo plasmó a modo de terapia y de crecimiento personal en este primer libro. “Luego de haber caído en una depresión, de no volver a quererme, de no reencontrarme, de no querer mi cuerpo y de no conocer lo que tenía en mi adolescencia y que lo perdí por culpa de este hombre, así que esto me lleva a crear mi segundo libro ‘Mujer Power’ el cual toca todas las temáticas que a mí me hubiera encantado poder leer a mis 15 años para haber evitado esta relación abusiva”.

Expresa que una persona que pasa por una situación similar, lo que más trabajo le cuesta es darse cuenta que atravesó por un abuso y luego salir de ello. “Cuando yo tenía 20 años, recién me di cuenta por las terapias que empecé a tomar, que lo que yo había vivido fue un abuso, porque tenía 15 años y crecí con la teoría que este hombre tenía acerca de la vida y tenía que hacer lo que a esta persona le parecía que era lo correcto”.

Confiesa que fue como si dependiera de un Dios que eligiera todo por ella, “desde cómo te vistes, cómo hablas, lo que haces, en qué trabajas, con quiénes te relacionas, a quiénes sigues en redes sociales, además te aleja de tu familia para distanciarte también de las personas que pueden ser enemigas para él porque necesita sentirse seguro. Muchas veces también me amenazaba con que se iba a matar o que yo tenía que mantener todo en silencio porque ponía en riesgo su vida, además que todo era más entretenido si todo era como un juego”.

Revela que quienes ejercen el grooming se apoderan de la inocencia y la ingenuidad de los niños. “Por eso digo que es muy importante la información, porque ésta es poder. Si todas las personas tuviéramos la educación y la información desde que somos niños, estaríamos evitando millones de abusos”.

Belén expresa que hoy en día el grooming se da de una manera más fácil con las redes sociales, “donde si no conoces a la persona, finalmente no sabes quién está detrás de la pantalla. Hay fases donde uno puede ir conociendo lo que es el grooming, por ejemplo, porque siempre se da la creación de un vínculo (es decir) la confianza con la otra persona, también se da el caso de aislar a la víctima, la cual comienza a depender de ti emocionalmente para que tú seas la única persona que exista en su vida. También comienzan las conversaciones sobre sexo porque finalmente esa persona es una abusadora”.

Expresa que ahora que es adulta, se da cuenta que ella normalizaba estas situaciones porque no tenía la educación ni las herramientas para darse cuenta que era una víctima. “Pero también como sociedad hemos normalizado este tipo de conductas que no son naturales, no son normales y que no podemos aceptarlas, sobre todo con lo que ocurre en redes sociales donde es muy fácil conectarse con un menor de edad”.

Finalmente, habla de este caso específico que involucra a la influencer Florencia Guillot. “Hay que tener mucha responsabilidad, me da mucha pena este video que salió, porque lo que hacemos ahí es normalizar y romantizar”, expresa, resaltando que la edad no debe importar cuando dos personas ya son mayores de edad conscientes de tomar sus propias decisiones con información y educación. “Pero lamentablemente este tipo de podcast y programas en sí, llegan a muchas niñas que los ven a través de Tik Tok, (red social) que estadísticamente la mayor parte de personas que están dentro de la plataforma son menores de edad. Las redes sociales son un arma de doble filo donde es nuestra responsabilidad informar y educar a las nuevas generaciones”.

¿Quién es Belén Soto?

Actriz y autora chilena que destacó por su participación en la serie “Papi Ricky” (2007), emitida por Canal 13. Su carrera en la actuación incluye trabajos como “Wena Profe”, “La Reina Franklin” y “Woki Toki”, entre otros. Como parte de su terapia para sanar las heridas causadas por haber vivido a los 15 años una relación tóxica con un hombre que le doblaba la edad, en 2019 debuta como escritora con “No te lo mereces”, su primer libro que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Chile. Las páginas reflejan su testimonio y la ardua búsqueda que tuvo para encontrar el amor verdadero, el propio.

Sinopsis

“Mujer Power” es el segundo libro de Belén Soto, editado por Alfaguara, disponible en todas las librerías de México y también se puede adquirir en Amazon. “Si tienes la información y las herramientas, el poder está en tus manos. El amor propio no es una moda, no es algo pasajero, sino una práctica para toda la vida. Hoy tenemos la posibilidad de convertirnos en una mujer de poder, ser las dueñas de nuestro destino y de entregarnos lo que merecemos. Con este libro emprenderás un viaje lleno de reflexiones y testimonios para empoderarnos”.

El Grooming, sus fases y cómo prevenirlo

El sitio oficial Save The Children (www.savethechildren.es) explica qué es el grooming, cuáles son sus fases y también ofrece herramientas de cómo prevenirlo.

El grooming desarrolla formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de secretismo e intimidad.

Las fases: La creación de un vínculo de confianza, el aislamiento de la víctima, la valoración de los riesgos, conversaciones sobre sexo y las peticiones de naturaleza sexual.

¿Cómo prevenir?

La comunicación y la educación afectivo-sexual, junto con el apoyo del entorno más cercano a los menores, son las herramientas más eficaces, tanto para prevenir la violencia, así como para no perpetuar sus consecuencias a largo plazo.

