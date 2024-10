Belanova ofrece noche electropop en las Fiestas de Octubre

La agrupación originaria de Guadalajara, Belanova, sigue celebrando su éxito luego de volver a los escenarios. Y para muestra el gran recibimiento que recibió por parte de los tapatíos en las Fiestas de Octubre este jueves por la noche. Denisse, Richie y Edgar llegaron con su reciente tour al Auditorio Benito Juárez donde ofrecieron su repertorio cargado de éxitos.

La banda saltó a escena después de las 21:00 horas donde abrió con temas como "Me pregunto" y "Niño" .

"Buenas noches Guadalajara, esta mañana que me desperté con mis pantuflitas y mi café, no me imaginé que los iba a ver a todos aquí, muchas gracias. Nos hacen sentir muy bien'', le dijo Denisse al público. Y así también sonó "Tus ojos" y "Suele pasar".

El público estaba muy contento con este trío, celebrando cada uno de sus éxitos. Denisse vestida de rosa, como la diva que es, se preocupaba por el más mínimo detalle para lucir regia sobre el escenario.

"Estamos muy contentos de estar en casa con la familia y con los amigos" , compartió Richie a la gente, invitándola a pararse de sus lugares pues venía un performance que nadie podía perderse: "Escena final". Denisse también recordó que en los 2000 cuando llegó de Sinaloa, y cantaba con distintas bandas, su transporte cotidiano era la ruta 632, recordando a manera de anécdota cómo ha evolucionado en la música.

Belanova también ejecutó temas como "Cada que", "Paso al tiempo", "Polaroid" y "Aún así te vas".

"Nuestra infancia nos marca, a veces para bien o a veces para mal. Yo en particular soy hija de una maestra y tengo tías directoras. Fui esa niña la cual decía mi mamá... 'mi hija canta y también declama', eso era en un escenario chiquito y ahora estoy aquí con todos ustedes. Creo que mi mamá lo hizo bien conmigo", destacó Denisse para después interpretar "Eres tú".

Luego llegó un momento emotivo cuando Denisse interpretó "Amor eterno" de Juan Gabriel, destacando que éste tipo de canciones no pueden faltar en las reuniones familiares de carne asada y karaoke. Otras melodías que también sonaron en este mood íntimo de nostalgia temas coml "Toma mi mano". "Entre más viajo, más me gusta México y cuando estás lejos, te queda la música" y entonces sonó "Mírame".

Y para ponerle ritmo a la noche también Denisse cantó el cover de Selena, "Como la flor". "Nuestro mejor maestro es el dolor y lo que no te mata te hace más fuerte. Hace 15 años estaba pasando por una relación muy complicada, pero ahora puedo decir que pude superar eso y ahora estoy aquí con ustedes y ahora quiero compartir con ustedes esa victoria". Y así sonó "No me voy a morir". Para el tema "Mariposas", Denisse subió a varios fans al escenario. En el repertorio no podían faltar otros hits como "Por ti", "Baila mi corazón" y por supuesto "Rosa pastel".

