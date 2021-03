La revista especializada en el universo fílmico, Cine Pemier, compartió este miércoles que según información compartida por Deadline, el cineasta Kenneth Branagh ha sido fichado para dirigir el biopic de los Bee Gees, agrupación mundialmente conocida por ser un referente de la música disco con éxitos como "Holiday", "How deep is your love", "Don't say goodbay" y "Stayin' alive", entre otras.

Sin duda sería un éxito en pantalla luego de calibrar la aceptación de la audiencia por este tipo de películas como “Rocketman” sobre Elto John que protagonizó Taron Egerton y “Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury” que desarrolló Rami Malek.

Según se explica también, quien se encargará del guion es Ben Elton, guionista británico quien ha estado detrás de proyectos musicales como "The Beautiful Game" y "We will rock you". Cine Premier también señala que Barry Gibb, integrante de la extinta agrupación, será parte de la producción ejecutiva del filme biográfico.

Kenneth, además de director también tiene una consolidada trayectoria en la actuación, una de sus cintas más recientes en las que apareció es "Tenet", pero ha dirigido producciones como "La Cenicienta" para Disney y "Asesinato en el expreso de oriente", entre otras películas.

All smiles for the weekend �� (��: Michael Ochs) pic.twitter.com/LAdUWKrkYh — Bee Gees (@BeeGees) February 12, 2021

jb