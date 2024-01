'Barbie' y 'Oppenheimer' se enfrentarán a dos películas internacionales en los premios PGA

Las películas 'Barbie' y "Oppenheimer", las cuales recibieron algunos de los galardones de los Globos de Oro, se enfrentarán a los filmes no estadounidenses 'The Anatomy of a Fall', de Justine Triet, y 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer, en los Premios del Sindicato de Productores de EE.UU. (PGA).

El próximo 25 de febrero se realizará este evento y el gremio organizador de los galardones anunció este viernes a los contendientes de su 35 edición, siendo esta la primera vez en su historia que nomina a dos películas internacionales al mismo tiempo.

La cinta francesa de Triet, la británica de Glazer y las superproducciones de Greta Gerwig ('Barbie') y Christopher Nolan ('Oppenheimer') lucharán por el premio a mejor película, con la comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos 'Poor Things', la segunda cinta dirigida por Bradley Cooper, 'Maestro', y la última creación de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon'.

El resto de contendientes son las óperas primas de Cord Jefferson, 'American Fiction', y Celine Song, 'Past Lives', así como 'The Holdovers', de Alexander Payne.

Algunas películas favoritas de la temporada de premios han quedado fuera de estos galardones, como la nueva adaptación del musical 'The Color Purple', la película 'Air', sobre la creación de las zapatillas Nike Jordan, o la comedia negra protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore 'May December.

El galardón a mejor película animada tiene como contendientes a 'The Boy and the Heron', de Gkids; 'Elemental', de Pixar; 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', de Sony Pictures; la muy taquillera 'The Super Mario Bros. Movie', de Illumination/Universal Pictures, y 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem', de Paramount Pictures.

Los nominados a mejor documental habían sido anunciados anteriormente, entre los que se encuentran '20 Days in Mariupol', 'Beyond Utopia' o 'American Symphony'.

En el ámbito televisivo, Netflix lidera la lista con ocho nominaciones por series como 'The Crown' y 'The Diplomat', ambos en el apartado de mejor serie de drama, o 'All the Light We Cannot See' y 'Beef', nominadas a la mejor serie limitada.

El resto de aspirantes a mejor serie de drama son las producciones de HBO Max 'The Last of Us' y 'Succession', y de Apple TV+ 'The Morning Show'.

En cuanto a mejor serie de comedia la ganadora del año pasado y recientemente acreedora a un Globo de Oro en esta misma categoría, 'The Bear', de FX, se enfrentará a 'Barry', de HBO Max, 'Jury Duty', de Amazon Freevee, 'Only Murders in the Building', de Hulu, y 'Ted Lasso', de Apple TV+.

