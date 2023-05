Bárbara de Regil sorprende en redes tras revelar que compra este tipo de ropa

Bárbara del Regil, además de convertirse en una de las figuras más influyentes en redes sociales, es un icono de la moda, por lo que sorprendió cuando aseguró que le gusta comprar ropa usada; sin embargo, porque es tan fan de vestirse con diferentes prendas que opta por usar toda clase de ropa y, es más, confiesa que prefiere no gastar tanto dinero en marcas costosas, aunque a su mamá no le guste que use atuendos que otra persona ya usó.

La actriz se dio cita ayer a un evento organizado por Defranco Concept Store, en el que fue una de las estrellas que cortó el listón de inauguración de una de sus nuevas sucursales, en la que lució radiante con unos shorts tipo ciclista, playera blanca, saco tipo piel, gafas oscuras y botas vaqueras blancas, por lo que fue "chuleada" por la prensa ahí presente, pues lo primero de lo que se le preguntó al acercarse a las cámaras fue sobre su estilo para vestir.

Fue así que Bárbara dijo que era fanática de la ropa, en general, pues confesó que le encanta la ropa de "segunda mano", afirmando que sí le gustaba la ropa de paca, cuando un reportero se lo preguntó directamente. También compartió que a su mamá, Bárbara Alfaro, no le gusta mucho que use ropa usada, pues siempre la critica por tener esa preferencia, sin embargo; ella argumenta que se trata de prendas "vintage".

"Yo soy fan de todo, soy fan de la ropa de segunda mano aunque mi mamá me critique, de la paca sí, y mi mamá: '-Pero es usado', y yo: '-¿Y qué tiene? Está padrísimo y es vintage', soy fan de la ropa de tienda así de las de las plazas, o sea la verdad que soy fan de todo", contó.

Además, reveló que, cuando comprar ropa de marcas prestigiosas, prefiere adquirir pocas prendas, debido a que a veces es mucho el dinero que se gasta tan sólo por un pantalón, por ejemplo. "De ropa, así de marcar, soy de comprar súper poquitas cosas y, de repente, usar una porque, de pronto, compras acá mucho y es mucho dinero por un pantalón". Sin embargo, descartó ser de aquellas personas que compran marcas imitación.

La actriz de 35 años contó que, pese a que lucía muy activa, en realidad se encontraba exhausta, pues el viernes había terminado su llamado pasadas las 2:00 horas, por lo que casi no había dormido; aunado a que se está mudando, por lo que luego de acabar al evento que asistió, volvió a casa para seguir transportando sus pertenencias a la mudanza. De hecho, compartió una fotografía, donde se ve que gran parte de su ropa fue guardada en bolsas de plástico para llegar a su nuevo destino.

Finalmente, del Regil reconoció que los rumores que sugerían que el elenco de "Cabo", la última telenovela que protagonizó, no tenía una buena relación con ella eran ciertos, asegurando que es algo muy normal es un ambiente de trabajo y para, ejemplificar, le preguntó a uno de los reporteros con los que conversaba si él soportada a todas y todos los presentes.

"Dale con lo mismo, yo tampoco soporté a muchos y así es la vida y no está mal y, a veces, hay alguien que no te cae bien", dijo.

