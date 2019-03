Bárbara Mori armará el complot en el FICG

El arte de la interpretación es un don y Bárbara Mori lo entiende a la perfección. A lo largo de su carrera se ha diversificado en todas las plataformas posibles: cine, televisión y teatro, arropando proyectos comerciales, de autor y experimentales. Incluso, como productora, también se ha forjado camino, porque a veces los proyectos no tocan a la puerta y hay que salir a buscarlos.

“A mí nunca me ha gustado encasillarme porque me interesa hacer un poco de todo. En mi carrera he sido la villana desgraciada, pero también la bonachona. Hice películas de acción, de comedia, drama y suspenso”, cuenta en entrevista Bárbara, previo a su llegada al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) este 9 de marzo, donde presentará su película más reciente: “El Complot Mongol” -dirigida por Sebastián del Amo- en el marco de las galas a beneficio del Teatro Diana.

“No había hecho un género policiaco como lo es esta película, pero me encantó participar porque es algo diferente, que te pone a ti como actor en lugares distintos y siempre aprendes de estos lugares nuevos. Nunca me ha gustado encasillarme en una sola cosa, porque también me aburro, soy inquieta y me gusta experimentar en géneros nuevos”.

La película se proyectará este sábado a las 21:00 horas en el inmueble de avenida 16 de Septiembre #710; además, está en la Selección Oficial compitiendo por el Premio Mezcal. El estreno en cartelera comercial será el 18 de abril. “Estoy muy emocionada de poder ir al festival otra vez y además con esta película tan bonita. Siempre que voy a Guadalajara me la paso increíble y he vivido momentos preciosos allá, o sea que siempre es un placer ir”.

Bárbara se adentra en la trama de “El Complot Mongol” con un tratamiento distinto que imprime Del Amo, respaldado por la familia del escritor Rafael Bernal, autor de la novela que inspira esta adaptación cinematográfica. Pues en 1978 ya se había hecho una cinta bajo la dirección de Antonio Eceiza con Pedro Armendáriz Jr., Ernesto Gómez Cruz y Blanca Guerra como protagonistas.

“Es una película distinta a lo que he realizado antes, y mi personaje también. ‘Martita’ implicó un reto impresionante para mi carrera. Estoy muy agradecida con Sebastián del Amo, quien tuvo la visión de verme en ese personaje, de sacarme del lugar en donde se me ve comúnmente y meterme a un género tan ajeno a lo que he hecho”.

La historia de “El Complot Mongol” ocurre en 1963, cuando la Unión Soviética capta el rumor de que el gobierno chino pretende asesinar al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en su próxima visita a México. “Filiberto García” (Damián Alcázar) es un policía de pocos escrúpulos, quien tiene 72 horas para investigar el caso.

“Esta película se basa en una de las novelas mexicanas de humor negro más reconocidas. Mucha gente conoce la historia del complot. Lo que pasa en esta historia con mi personaje es que Damián Alcázar, quien interpreta a un matón, va a buscar al barrio chino de la Ciudad de México a ver si puede dar con quien está planeando este complot en contra del presidente Kennedy que va a venir a México. Él, en el barrio chino, conoce a ‘Martita’ y se enamora de ella. Comienza un romance entre ellos que se ve truncado porque ‘Filiberto’ siempre tiene que irse a seguir investigando este caso”.

Una historia redonda

Para Bárbara, el humor negro es uno de los grandes atractivos de esta película. “De las tantas cosas que están tan bien realizadas en esta cinta, Sebastián tiene el talento para reunir elementos tan difíciles de contar en el cine, porque esta no es una película común, es un género que no se ha visto mucho, que está súper bien planteado con unas locaciones y un arte maravilloso. El filme tiene muchos elementos para ser la maravilla que es. Además, las caracterizaciones están muy bien hechas, ésta es una joyita del cine mexicano”.

La actriz ve de manera afortunada que se haga este tipo de apuestas en el cine mexicano, donde se abre paso a otros géneros además de la comedia romántica que es la que más se produce en el país. “Admiro y respeto mucho a Sebastián porque siempre toma riesgos, sus películas son de época y requieren de un presupuesto alto, arriesga muchísimo, y es bonito no solo ver en el cine mexicano las comedias, también historias distintas que están bien contadas y bien hechas”.

En la trama también participan Eugenio Derbez, Xavier López “Chabelo”, Roberto Sosa y Lisa Owen. “No tuve oportunidad de trabajar con Eugenio, ni Xavier, tampoco con Roberto y Lisa. Todas mis escenas o la mayoría fueron con Damián Alcázar, que la verdad, nunca había trabajado con él, no lo conocía y me llevé una súper sorpresa, porque siempre lo he admirado como actor, y la verdad que compartir el set con él fue un regalo, porque es súper generoso y amoroso, además de aprender mucho”.

PARA SABER

Proyección de “El Complot Mongol”/ Sábado 9 de marzo/ 21:00 horas/ Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre #710). Boletos en taquillas y Ticketmaster, en $110 pesos.

Lo que viene

En este momento Bárbara se encuentra filmando una película con la directora Mariana Chenillo, no puede revelar gran cosa, pero adelanta que en el reparto se encuentran Ari Brickman -quien es el protagonista-, Daniela Schmidt y José María de Tavira, entre otros.

Sobre el rumor de que haría la adaptación de “Colorina” en un proyecto de Televisa llamado “Fábrica de Sueños” que tiene como concepto retomar los melodramas clásicos en versiones cortas de 25 capítulos, la actriz afirma no estar al tanto. “No estoy enterada de nada de eso, no conozco ese proyecto, habría que leerlo y habría que considerar qué tan bien escrito está, conocer si es algo que me interese como actriz”.

Toma nota

