Banda MS, la gran sorpresa en el cartel del Festival Coachella

El cartel del festival de música y arte Coachella 2020 ya fue anunciado y entre las celebridades que se encargarán de animar al público figuran de nueva cuenta representantes mexicanos.

La Banda MS, proveniente de Mazatlán Sinaloa, es una de las grandes sorpresas. Los músicos se presentarán el 12 y 19 de abril en el escenario Frank Ocean, mismo que también recibirá a Lana del Rey, Fatboy Slim, entre otros.

El festival se realiza durante dos fines de semana, del 10 al 12 de abril y del 17 al 10 en el Empire Polo Club, en Estados Unidos, y entre las celebridades que ocupan el cartel en el que no hay distinción de géneros musicales sino una diversidad de los mismos están Rage against the machine, Calvin Harris, Thom Yorke, Travis Scott, Annita y la MS.

Esta no es la primera vez que un mexicano llega a Coachella. Los Ángeles Azules deleitaron con temas como "El listón de tu pelo" en una presentación en la que hasta Justin Bieber bailó cumbia.

Así como ellos, años antes, en 2013, los Tacvbos llevaron su música y otros como Zoé, Molotov, Caifanes, también se han presentado.

GC