Banda El Recodo se suma a los artistas que ya no tocarán corridos bélicos en sus conciertos

La agrupación sinaloense, Banda El Recodo, habría decidido ya no tocar corridos que hagan alusión al crimen organizado, esto por la nueva disposición de algunos estados en México que prohíben que los artistas o grupos musicales toquen este tipo de música.

En entrevista con el programa "Ventaneando", los integrantes compartieron su postura respecto a esta medida que ha generado opiniones divididas: mientras algunos la consideran un atentado contra la libertad artística, otros argumentan que estas canciones glorifican a figuras de la delincuencia.

Ricky Yocupicio, vocalista de la agrupación, explicó que, aunque sus canciones no están inspiradas en personas reales, han optado por dejar de interpretar este tipo de temas.

"Son corridos ficticios, llamémosles de revolución. Sin embargo, no vamos a interpretar ninguno de ellos", señaló.

El cantante detalló que esta decisión se tomó como una muestra de respeto hacia las leyes. "A donde fueres, haz lo que vieres. Las reglas siempre van a evolucionar, van a cambiar. Hoy pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros", reflexionó.

Si bien reconoció que aún no se sabe si estas restricciones traerán un cambio significativo en la industria musical, aseguró que optaron adaptarse. "Simplemente, si están diciendo que están prohibidos, pues se prohíben", añadió.

Durante la conversación, Ricky también expresó su opinión sobre los destrozos ocurridos en la más reciente presentación de Luis R. Conriquez, quien fue abucheado y obligado a abandonar el escenario del Palenque de Texcoco tras anunciar que no incluiría narcocorridos.

"Se me hace una tristeza, porque cuando a ti te prohíben algo... el público que fue a verlo, empezando por ahí, no son verdaderos fans. Lo que le hicieron a los músicos, atentar contra los instrumentos, se me hace una agachada. Hay que respetar. Él no creo que les haya faltado al respeto, simplemente siguió órdenes", opinó.

Actualmente, en 10 de los 32 estados de la República Mexicana se han impuesto restricciones sobre la interpretación de corridos en espacios públicos. Entre ellos están Chihuahua, Quintana Roo, Nayarit, Baja California, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán y el Estado de México. Las sanciones pueden ir desde multas hasta un año de prisión para quienes promuevan la violencia a través de la música.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

ML