Bad Bunny se ha convertido en una de las figuras más representativas de América Latina en el mundo. "Benito" se presentó en el festival de Coachella, Estados Unidos, el cual es uno de los más prestigiosos en el mundo.

No obstante, al finalizar su presentación, Bad Bunny lanzó un mensaje que causó controversia.

En alrededor de más de 2 horas, Benito Antonio Martínez Ocasio interpretó 25 de sus sencillos musicales, entre ellos, "Tití me preguntó", "Efecto", "Te boté", "El apagón", "Safaera", "Yonaguni", "Callaíta" y "Me porto bonito". Al cerrar el concierto, Bad Bunny lanzó un mensaje que le valió decenas de críticas.

En medio de aplausos y gritos, sobre la pantalla del escenario apareció un mensaje en el que se leía "Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón". El mensaje fue en alusión al exintegrante de One Direction, quien en 2022 estrenó su sencillo "As It Was" como parte del álbum Harry’s House. La pista alcanzó el éxito mundial y en YouTube acumula 487 millones de reproducciones.

ESPECIAL/ Twitter

Harry Styles es uno de los cantantes favoritos del momento, por lo que el mensaje de Bad Bunny provocó el descontento de usuarios en redes sociales.

"¿Cómo por qué le interesaría a Harry Styles hacer 'Apagón'?", "Sea sólo imaginar a Bunny cantando As It Was me da risa", "Who? Es obvio que Harry es muchísimo superior y sobre todo si tiene talento y canta en vivo, byeee", "Benito nunca podría hacer As It Was porque para empezar su inglés es malísimo", respondieron internautas.

FS