A pesar de que Bad Bunny había indicado a sus fans que se tomaría un descanso fuera de los estudios de grabación- luego del arrollador éxito de "Un verano sin ti"- el cantante se encuentra listo para estrenar un material discográfico con su sello personal.

La mañana de este miércoles, Apple Music dio a conocer una dinámica especial para los seguidores de Benito Antonio Martínez Ocasio, con la cual podrán descubrir el tracklist completo del nuevo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

"El día más esperado por muchos ya llegó", escribió Bad Bunny en una publicación de Instagram con la que dio el anuncio formal del lanzamiento. Como era de esperarse, desató expectativas entre los millones de personas que lo siguen.

¿De qué trata el acertijo del nuevo álbum de Bad Bunny?

En la cuenta oficial de Apple Music se reveló la imagen de la que podría ser la carátula del nuevo álbum del "Conejo malo".

"Ya que todo el mundo está tratando de adivinar, aquí están las pistas para adivinar el tracklist oficial", se indica al pie de la foto. El acertijo consiste en adivinar cada una de las letras que conformarán los 22 temas.

X @j4virw_

Pero para hacerlo más fácil se incluyen algunas pistas. Por ejemplo, la imagen muestra letras intercaladas y espacios vacíos que deberán ser completados por los fans.

Vale la pena mencionar que algunas de las canciones del nuevo álbum de Bad Bunny ya fueron lanzadas hace unas semanas, como lo es el caso de "Where She Goes" y "UN PREVIEW".

vll