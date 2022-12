En los últimos años Bad Bunny se ha convertido en todo un fenómeno musical, y es que no sólo ha logrado encabezar todas las listas de popularidad, también fue coronado como el artista del 2022 gracias a la impresionante cantidad de reproducciones que tiene en las diferentes plataformas musicales.

Además, Benito también se volvió el artista latinoamericano más rentable, gracias al éxito sin precedente que alcanzó con su gira World's Hottest Tour.

Por varios meses, el puertorriqueño recorrió Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica para llevar la fiesta a sus fans, pero lo que pocos imaginaron es que agotaría las entradas para cada uno de sus conciertos, haciendo de esta gira una de las más lucrativas, según información de la revista Billboard.

¿Cuánto ganó Bad Bunny con su gira?

Ante esta información, fue la conductora Pati Chapoy quien se animó a revelar la millonaria cantidad que el "Conejo malo" logró ingresar a su bolsillo por las más de 70 presentaciones que realizó durante poco más de 3 meses, la cual supera los 200 millones de dólares.

"El sueldo que tiene él, por concierto, es de cuatro millones de dólares, si hizo 70 conciertos en un año ganó 280 millones de dólares", dijo.

Aunque no dio detalles sobre de dónde obtuvo esta información, Chapoy también explicó que Benito tiene todo muy bien pensado, pues además de trabajar arriba del escenario, también es su propio empresario y organiza cada uno de sus conciertos.

Un merecido descanso

Tras el cierre de su gira en México, el intérprete de "Ojitos lindos" confirmó que el 2023 será un año muy diferente a los demás, pues lo dedicará a descansar y a disfrutar de los logros obtenidos durante los últimos meses.

Sin embargo, también aclaró que no se retirará de lleno de los escenarios, ya que cumplirá con algunos compromisos y hasta entrará al estudio para grabar nueva música, pero todo esto sin ninguna presión: "Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión", dijo a Billboard.

MF