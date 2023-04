Durante una entrevista que concedió a la revista Glamour España como parte de la promoción de la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén, Belinda confesó que es una gran amiga de Babo, el controvertido líder de la banda Cártel de Santa. Y no sólo ello, sino que incluso presumió los mensajes privados que le manda.

La cantante quiso hacer algo diferente, por lo que propuso grabar un video para hablar de sus experiencias en sesiones fotográficas. Para ello utilizó su cuenta de Instagram, en donde reveló una noticia inesperada para sus fans.

PRESUME MENSAJES PRIVADOS DE BABO

Luego de unos minutos de conversación, Belinda sorprendió al ir directo a su bandeja de entrada de mensajes para presumir lo que le escribe en privado Babo, de 46 años.

Belinda y Babo comparten mensajes �� pic.twitter.com/EMkH8u6MwT — Virales de Nuevo Laredo (@NuevoVirales) April 25, 2023

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate”, se oye decir a la cantante en el video.

“Babo es un rapero mexicano muy cool. Tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando ideas, él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó está canción”, y enseguida da play a un divertido video.

Belinda no sóo se ríe de las ocurrencias de Babo, también lo imita y rapea un poco para después asegurar que se trata de “conversaciones creativas, de música, de loquitos” y nada romántico.

La revelación de los mensajes que Babo le escribe a Belinda han causado sensación en redes sociales, y los nombres de los cantantes se han convertido en tendencia en cuestión de horas.

JM