El sábado 5 de noviembre a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex, José Madero se presentará en concierto como parte de su gira “Giallo Fantastique Tour”, que lleva el nombre del disco que lanzó en mayo de 2022; placa de 13 temas donde sigue en la exploración visual de las tonalidades, ahora con el amarillo.

“(El tono) se puede confundir con un color muy feliz o muy jovial, pero las canciones no representan nada de esto, lo que sí puede ser es como un tipo de redención, o la búsqueda del amor propio, pero no sé si esto le quede al color amarillo, no lo pensé de esa manera. Yo simplemente quería en esta ocasión usar el tono para ponerle al disco, ‘Giallo’, que significa amarillo en italiano, y que también es un subgénero de literatura de horror, solo por eso lo nombre así, pero no tiene que ver con ningún tipo de sentimiento o energía”, anota el músico regiomontano en charla con este medio.

Considera que usar los colores como concepto en sus próximos materiales seguirá latente. “En algunas veces el color sí representa para mí lo que estoy viendo al escuchar las canciones, creo que le dicen sinestesia a eso… pero en otras, como en éste (álbum), ya tenía de antemano el color escogido, pero no sé cómo vaya a ser en el futuro”.

Nada es lo que parece

Pepe compartió en rueda de prensa, previo a la entrevista, que cuando tenía 23 años, la fama se le subió, pues estaba viviendo lo que cualquier joven músico puede desear: Éxito y adulaciones, pero a lo largo de su camino, con más de 20 años de carrera, tomó madurez y aterrizó lo que de verdad quería de la vida, sin embargo, ve con ironía que esa mala fama aún lo persigue.

A sus 42 años, confesó a EL INFORMADOR la perspectiva que tiene sobre su entorno, asentándose como cantautor, pero también como persona. “Dentro de mi carrera, al Pepe o José personal, no lo mezclo, trato de mantenerlo fuera. En todos estos años que llevo, he aprendido a golpes que la vida privada la necesito mantener fuera, la única manera en la que yo comparto algo es a través de mis canciones, inclusive hasta mi podcast lo mantengo medio críptico, sí, pueden ver más sobre mi personalidad y todo, pero no cuento grandes cosas”.

Agrega que “al compartir en las canciones que cumplo 40 y como que me comienza a dar una crisis existencial, eso me ayuda a mí en hacer temas a parte de lo típico del desamor, por ejemplo, pero mis 40 no representan gran cosa en cuestión de mi carrera, porque yo veo a artistas incluso mucho más grandes que yo que siguen teniendo éxito. Entonces, no va por ahí que esté muy viejo para andar rockeando o de gira, más bien esto va por la cuestión personal, de que aunque cumplí 40, a veces me comporto como alguien de 20”.

Lanzará nuevo libro

Pepe compartió que este mes publicará su nuevo libro, bajo el género de terror para adolescentes. No sabe si le tocará presentarlo ahora en la FIL, pero de momento no puede revelar el nombre del libro hasta que lo autorice la editorial. “A quienes les gustó ‘Pesadillas para cenar’, éste ahora es un poco más fuerte, es un tema de horror alrededor del bullying en los colegios”.

Sin problemas con los peluches

A propósito de que sus recientes shows se han vuelto virales porque le tiran flores o peluches, Pepe comparte a EL INFORMADOR que a él no le molesta que le avienten estos artículos, claro, siempre y cuando no sean cosas que lo dañen o lo lastimen. “La verdad que avienten lo que quieran. Como que se usa mucho que en mis conciertos avienten ramos de flores, y no me molesta nada, de repente me resbalo por ahí con algunos pétalos, pero no tengo ninguna objeción”.

No se toma a pecho lo que de repente se publica. “Es parte del juego, (aunque) algunos medios y algunas personas no lo entiendan. (La gente) ya pagó un boleto. Entonces, si quieren, pueden irse hasta encuerados. Yo no les voy a decir cómo irse vestidos o qué llevar o no, obviamente que no avientes cosas que me puedan herir”.



CT