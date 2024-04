Prepárate para realizar un viaje lleno de risas, reflexiones y anécdotas hilarantes bajo el característico estilo del comediante y actor Carlos Ballarta, quien el próximo viernes 12 de abril presentará su show de stand up “Tlatoani”, en el Auditorio Telmex, en Zapopan.

En entrevista con EL INFORMADOR, adelanta que le da mucha emoción estar en Guadalajara porque aquí vivió dos años; además, de esta ciudad son su esposa y sus hijos, y cada que viene le gusta mucho comer el pozole que hace su suegra; también comparte que es fan de los tacos de barbacoa y las tostadas de pata, aunque dice que tiene sus reservas con las tortas ahogadas.

Comparte que los temas que presenta en este show van “desde la paternidad, la forma cómo los millennials nos relacionamos con otras generaciones hasta la corrección política, entre otros”.

Cabe señalar que el Auditorio Telmex no le es ajeno, pues en noviembre del 2022 grabó en este foro un especial de comedia que se publicó el año pasado en una plataforma: “Esta será la segunda vez que me presente en el Telmex. Mis hijos son de cierto modo chilangos y tapatíos, así que esta es una ciudad importante para mí y para mi historia de vida, además, es la ciudad donde más gente he congregado para un show de stand up que justo fue en esa grabación del 2022. Ojalá que ahora podamos llenar el lugar, el cual es muy grande, y si no, con que vaya la gente yo estoy contento, espero que al menos sea el mismo número de la vez pasada o un poco más”.

Ballarta espera que el público se ría y conozca de qué va el nuevo show. Con “Tlatoani” ya ha visitado diversas ciudades de México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala y El Salvador, y espera poder presentarse, este 2024, en Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, y Bolivia: “El show inicia de un modo y conforme va avanzando el tiempo y te subes a distintos escenarios, va cambiando la forma en la que haces tu material, así que ahorita el espectáculo está en una etapa muy linda en la que ya va agarrando su forma final afortunadamente”.

Para la gente que no ha visto el show, o los tapatíos que estarán en esta fecha de abril, explica Carlos que eligió el nombre de “Tlatoani” porque significa “orador”, “el que habla”, relacionándose con lo que él hace sobre el escenario al ser un comediante. Sobre la premisa del espectáculo, refiere que el stand up se divide en lo que tienes por contar en determinado tiempo, ya sea una hora o media hora, y en ese espacio “tú eliges temas en específico”, así que Carlos estará abordando situaciones de política y paternidad, aunque resalta que en lo que concierne a lo político no hablará de algo muy profundo, “vienen las elecciones y yo mismo estoy harto de la política ahorita, así que no es algo en lo que yo me meta (de fondo), hablo sobre mi postura y también (hago) una crítica a Estados Unidos porque he estado yendo muy seguido, también por ahí hay un dedazo muy pequeño de la religión, si a usted no le gusta que haga chistes de la suya, aquí nada más hago dos o tres chistes, no pasa nada”.

“Tlatoani” es un espectáculo que se está renovando continuamente de acuerdo a las situaciones cotidianas que pasan o que el mismo Carlos vive en su día a día. “Tlatoani” también se va a grabar, pero aún no se define si será para YouTube o alguna plataforma de streaming: “Todavía falta un rato para que el show agarre su forma final. El formato que yo tengo es escribir, hacer gira de año y medio o dos, grabar y comenzar desde cero”.

Finalmente, en cuanto al doblaje, pues Carlos es actor profesional de esta rama, espera que en el transcurso del año se presenten otras oportunidades; resalta que cada que tiene tiempo hace su labor con personajes pequeños o grandes según sea el caso; su más reciente colaboración fue en la película “Hijos de perra”.

¿Quién es Carlos Ballarta?

Originario del Estado de México, Ballarta inició su carrera como comediante en 2012, presentando su material en Open Mics. Desde entonces, ha alcanzado el reconocimiento internacional con tres especiales en plataformas y participaciones en destacados eventos como Moontower de Just For Laughs.

Cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales: en Instagram son 701 mil; en Threads, 109 mil; en Facebook, 1.8 millones; en X, 108 mil; en YouTube son 512 mil suscriptores y en TikTok, 251 mil.

Agéndalo

Disfruta la comedia irreverente

Carlos Ballarta presenta “Tlatoani”, el viernes 12 de abril, a las 20:30 horas, en el Auditorio Telmex. Boletos en Ticketmaster y taquillas del inmueble, de 680 a mil 100 pesos.

CT