Atala Sarmiento se destapa y enseña lo que le daba vergüenza

En medio de la tranquilidad y belleza de la playa, Atala Sarmiento se sinceró con sus seguidores en Instagram sobre la parte de su cuerpo que no le gusta mucho. La conductora asegura que ya aprendió a aceptarse tal y como es, y ahora no tiene problema con mostrarse tal cual es.

Atala, de 48 años, se lució en traje de baño y sentada en la arena de la playa para enseñar sus largas y pálidas piernas, que ahora, asegura, ya no le avergüenzan.

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza…Las piernas largas me las dio mi madre… Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", escribió.

Sarmiento explicó que no hay manera de que sus piernas se puedan broncear; sin embargo, ya aprendió a quererlas, pues sabe que son ellas las que la sostienen, aunque sean "así de pálidas".

"No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol", se lee.

Rafael Sarmiento, su hermano, dio su opinión al respecto, y resaltó que Atala es una mujer maravillosa.

"Esa piel blanca hipersensible heredada de ambos. I feel you. Lindo bronceado fucsia color jubilado de Wisconsin que siempre agarramos. Es lo que es, hay lo que hay. Eres un ser hermoso y una mujer fantástica", se lee en la red social.

JM