"Asiste" al concierto de Hello Seahorse!

Pese a que las actividades musicales se han volcado por completo a las plataformas digitales como una opción ante la suspensión de conciertos presenciales por la contingencia sanitaria, las bandas también están buscando la forma en que sus proyectos se mantengan a flote ante la parálisis económica que ha afectado a la industria del entretenimiento y el quehacer cultural.

Héctor “Reez” Ruiz, baterista de Hello Seahorse!, señala que ante la incertidumbre de no tener certeza de cuándo se reactiven particularmente los eventos masivos, esta banda liderada en la voz de Denise Gutiérrez, apostará por el streaming no solo para seguir en contacto con el público, también será una opción para que los músicos y equipo de producción mantengan su sustento económico.

Ante el concierto que el próximo 16 de mayo Hello Seahorse! transmitirá exclusivamente mediante su web www.helloseahorse.com, la agrupación compartió vía Instagram la razón por la cual esta presentación tiene un costo de 100 pesos por usuario, confiando en el apoyo del público para que los músicos y los técnicos recauden fondos, pues a partir del pasado mes de abril la banda no ha tenido ingresos ante la suspensión de su gira nacional.

“Es un experimento nuevo, un formato nuevo para la música independiente. Estamos muy emocionados de poder lograrlo. Nadie esperaba esta pandemia y esta situación, y se vio muy afectada la industria musical, tanto músicos y técnicos de todas las bandas. Es una manera de poder continuar, de ofrecer música y poder solventar nuestros gastos”.

Reez puntualiza que si bien se pueden activar diversas dinámicas gratuitas a través de redes sociales y plataformas digitales, Hello Seahorse! considera que comenzar a impulsar iniciativas de esta índole ayudarán a fortalecer a la industria musical, especialmente a las bandas o proyectos independientes que ante crisis como la que se vive quedan más vulnerables económicamente.

“Lo que está pasando también es para sacarnos del modo en el que se estaban haciendo las cosas. Es acostumbrarnos nosotros y a los espectadores, pensar que los músicos también tenemos gastos y tratamos de llevar nuestra vida como todo el mundo, necesitamos el apoyo del público en estos momentos. Es un poco raro, nunca se había hecho y es difícil quizá si la gente no está acostumbrada; es apoyarnos mutuamente”.

El músico resalta que uno de los principales ejes del concierto será la presentación de su más reciente disco “Estimulante”, estrenado al iniciar 2020 y que marcaría la agenda de presentaciones individuales y festivales a lo largo del año.

Agéndalo

Concierto en vivo de Hello Seahorse! a través de la web www.helloseahorse.com, el 16 de mayo a las 21:00 horas. Costo: 100 pesos vía PayPal. Cada usuario recibirá una contraseña única e intransferible para acceder al concierto. En su cuenta de Instagram @helloseahorse está disponible un tutorial para comprar el pase virtual.

JL