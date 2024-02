Así fue la "escapada romántica" entre Luis Miguel y "La Chilindrina"

Luis Miguel no es solo conocido por su destacado talento musical, sino también por ser el objeto de deseo para muchas generaciones. En el mundo del espectáculo ha cautivado a múltiples celebridades, entre ellas a "La Chilindrina", personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves. Sorprendentemente, esta famosa actriz tuvo un encuentro romántico con el cantante en el puerto de Acapulco, su ciudad natal.

En plena celebración del Día del Amor y la Amistad, recordamos el momento en que la actriz contó esta anécdota. Sucedió durante su participación en el programa peruano "El valor de la verdad", donde algunos años atrás fue invitada a responder varias preguntas mientras era sometida a la prueba del polígrafo.

Si bien la dinámica arrancó con un interrogatorio suave, posteriormente se abordó un evento de su vida privada: "¿Te escapaste del hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?", le cuestionó el presentador Beto Ortiz. Tras tomar aire y mostrar signos de nerviosismo, "La Chilindrina" respondió afirmativamente, una versión que el polígrafo confirmó.

"Sí, ya hace tiempo de nuestros amores", comentó la actriz luego de que el conductor mostrara una fotografía de ambos sonriendo frente a la cámara. Luego, María Antonieta relató cómo se desarrolló ese encuentro romántico con "El Sol".

"Estaba yo en la playa tomando el sol y pasaba un yate, y luego otro, y me gritaron: 'Ay, qué bonita chica'. Yo me pregunté: '¿De quién estarán hablando?' Hasta que me di cuenta de que era yo", recordó la comediante.

"Él me dijo: 'Nena, ¿sabes quién soy yo?' y yo le contesté: 'No. ¿Y tú sabes quién soy yo?'. Entonces él me dijo: 'Eres La Chilindrina' y yo le respondí: 'Eres mi amor soñado'. Después me invitó a su barco y nos fuimos, tomamos una soda, vimos un hermoso y romántico atardecer, y luego nos tomaron la foto, que todavía anda por ahí para que no digan que no fui su primer amor", continuó explicando la actriz.

Asimismo, explicó que el éxito "1+1=2 enamorados", interpretado por "El Sol" que fue lanzado en 1982, fue dedicado a ella.

Aunque han existido especulaciones sobre si María Antonieta fue uno de los primeros amores del músico, en una entrevista concedida a "Hoy día" hace tres años, la actriz aclaró que en la foto donde aparecen juntos, él tenía 12 años y ella ya era una artista reconocida.

"Lo que pasó es que estábamos de gira juntos, en Nueva York. Él estaba jugando en el carrusel de las maletas y lo tomé y le dije 'niño, eso no se hace' y él me decía 'ah, estaba jugando' y le dije 'ven, hay que tomarnos una foto juntos'". Luis Miguel accedió a la propuesta, la abrazó y así fue como surgió la fotografía.

