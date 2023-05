Artista mexicana Natalia Lafourcade presenta a su nuevo “hijo” en Buenos Aires

Después de regresar a la escena pública en 2022 con un álbum inédito tras siete años de introspección, la artista mexicana ganadora de Grammys presentó el lunes en Argentina a su nuevo “hijo”: el libro homónimo de su más reciente álbum.

“Es un hermano del disco De Todas las Flores, que es un disco autobiográfico, un diario musical. Pues habla y enmarca una etapa de mi vida en donde hubo un poco de todo. Parte un poco del quiebre del amor, pero después habla de lo que sucede cuando te encuentras a ti mismo después de estos quiebres, estas estaciones y estos ciclos de vida que habitamos”, dijo Lafourcade ante una sala repleta de seguidores en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires.

La artista mexicana durante su presentación del libro en Argentina

Hace apenas cuatro días, la compositora, intérprete y productora musical veracruzana con más de 20 años de carrera presentó en sociedad oficialmente el libro en México, y la primera escala internacional la trajo este lunes 1 de mayo a Buenos Aires.

La artista con casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify volvió al estudio de grabación tras el éxito internacional de Hasta la Raíz y otros proyectos en los que homenajeó a la música latinoamericana, luego de siete años sin sacar un disco inédito, pandemia de por medio.

De Todas las Flores, la producción que marcó su regreso a las pistas, no es sólo “un diario musical inspirado en diferentes experiencias de vida. Es una pieza que honra la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor”.

“Las primeras tres canciones vienen de un lugar muy adolorido, de mucha oscuridad, pero que es necesario, creo. A mí me sirvió verme ahí para empezar a salir”, relató Lafourcade.

La sala Victoria Ocampo de la FIL de Buenos Aires, llena durante la presentación del libro de Natalia Lafourcade

“Catártico”

Como parte de este nuevo universo musical, Lafourcade lanzó también el año pasado “De Todas las Flores, el podcast”, del que sólo resta conocer un episodio, donde incluye conversaciones con invitados especiales sobre cada una de las 12 canciones del disco, que describe como “catártico”.

En medio de una suerte de vacío existencial y artístico, Natalia relató el lunes en una charla íntima ante una sala colmada de seguidores en la FIL de Buenos Aires lo que sintió cuando descubrió que había pasado siete años sin sacar un disco inédito propio: “Fue como un abismo en ese momento, porque yo sentí que no tenía nada”.

“Empecé a buscar en mi teléfono y por suerte me encontré con 17 canciones, algunas terminadas y otras como ideas. Me daba un poco de pudor mostrarlas porque yo me daba cuenta que eran muy personales. Me di cuenta que, al no estar preocupada de hacer un disco, las composiciones que fui encontrando se convirtieron en las páginas de mi diario personal. Cuando yo lo escuché dije, ‘esto es muy mio’”, agregó Lafourcade.

El libro -que incluye un cancionero, muchas imágenes, manuscritos y diversos hitos del proceso que la llevó a la artista a crear su nuevo álbum tras ese renacer profundo- se agotó rápidamente en Argentina: “Se acabaron los libros que trajimos esta vez. Que sepan que vamos a traer más”, prometió Lafourcade ante el aplauso final del público, que se deleitó escuchándola, además, cantar tres temas del nuevo disco y la ovacionó y acompañó al cerrar la noche de charla y música con el tema “Hasta la raíz”, uno de sus mayores éxitos previos.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN: FIL de Buenos Aires: Así es la edición de la feria en Argentina

El álbum De Todas las Flores fue lanzado el 27 de octubre de 2022 y presentado en vivo por primera vez en un concierto con localidades agotadas en el histórico Carnegie Hall de Nueva York, donde la acompañaron David Byrne, Omara Portuondo y Jorge Drexler.

En tanto, la nueva gira musical que Lafourcade dijo estar esperando ansiosa la llevará -hasta ahora entre junio y diciembre de este año- por México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Colombia Perú y Chile. En su tour 2017-2020 ofreció cerca de 250 conciertos en México, América del norte, América Latina y Europa.

“De Todas las Flores es una película”, dijo Natalia sobre el tema musical que da título a la tríada disco, podcast y libro durante la charla que llevó con la calidez que la caracteriza: “Justo de ahí parte todo lo que viene después. Me hizo darme cuenta justo de ese jardín al que hay que volver, al jardín interno de todas las flores”.

“La canción plantea la agonía del amor tóxico, pero también cómo fue una sanación y un volver a mí, a mi jardín interior… Somos como jardines, como lugares ocultos, lugares que mostramos y que no. Y tenemos las llaves de esos lugares que sólo nosotros conocemos. Para mí, fue como volver a encontrar las llaves de mi casa, de esa casa interna. Así sentí este proceso”, agregó la multipremiada artista mexicana.

Parte de una publicación de Instagram de la artista, donde mostraba su libro y anunciaba su llegada a Argentina para presentarlo