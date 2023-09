Este sábado 9 de septiembre el Teatro Degollado de Guadalajara se vistió de gala con la realización de la edición 65 de los Premios Ariel, donde la cinta “El norte sobre el vacío” de la directora Alejandra Márquez Abella fue la gran sorpresa de la noche al llevarse el premio más importante de la gala: el de Mejor Película.

En su encuentro con los medios, la directora fue cuestionada sobre el papel preponderante de las mujeres cineastas en esta ceremonia. “No hay que pensar que ya son espacios ganados y garantizados, porque hay que seguir peleándolos y defendiéndolos todos los días, temiendo que nos los quiten, porque la fuerza del patriarcado es imparable”, dijo.

En tanto, “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” de Alejandro González Iñárritu, obtuvo ocho premios Ariel, coronándose como la película que más premios se llevó en la noche. Ganó a Mejor Dirección para Iñárritu, Mejor Actor para Daniel Giménez Cacho, Efectos Visuales, Edición, Fotografía, Vestuario, Diseño de Arte y Sonido.

En su oportunidad para hablar con los medios reunidos, González Iñárritu celebró que el filme de Alejandra Márquez haya obtenido el reconocimiento de Mejor Película. “Me parece una película extraordinaria, es poderosísima. Y creo que el reconocimiento que tuvo ‘Bardo’ a lo largo de la ceremonia, es el trabajo de cada una de las personas que colaboró en este proyecto tan difícil”.

También recordó que el mayor aprendizaje que tuvo al hacer este filme fue la constancia y la necedad. “Trabajé cinco años en el guion, conseguir el financiamiento fue muy difícil, en cuanto a la ejecución, es la película más difícil que hecho, porque es una película muy precisa, muy onírica y al mismo tiempo muy personal. El acabarla en sí fue un regalo de poderme sentir orgulloso de haber culminado algo tan complejo y tan retador, eso es el regalo que aprendí”.

Cuando ganó el premio a Mejor Edición, fue cuestionado sobre qué le significaba ganar un Ariel cuando ya era ganador del Oscar. “Este es un premio muy especial, más significativo porque es un premio que pertenece al país en el que nací. Este premio me alegra y me calienta el corazón muy profundamente”. Finalmente, abogó por el cine nacional, porque el fomento para éste continúe, y resaltó que a pesar de las dificultades se han hecho muchas producciones en estos últimos meses y que muchas de éstas pertenecen a cineastas mujeres.

“Huesera” también tuvo una gran participación con cuatro premios Ariel, entre estos, el de Ópera Prima para Michelle Garza Cervera.

Ganadores de gran nivel

Cuando Daniel Giménez Cacho habló con la prensa tras ganar como Mejor Actor por “Bardo”, honró el trabajo de Iñárritu, pero dejó aclaró: “todos sabemos que el guion (del filme) está inspirado en él, pero yo no trabajé para ser su conciencia”.

En tanto, Arcelia Ramírez, quien ganó como Mejor Actriz por “La Civil”, señaló que para ella ha sido un privilegio darle voz a un personaje tan poderoso como “Cielo”, “quien encarna una de las heridas más profundas en este país, (las desapariciones)”. También celebró que su hija Emilia Berjón, en la misma noche, haya ganado el Ariel como Revelación Actoral por la cinta “Trigal”.

Tras ganar el Ariel al Mejor Cortometraje Animado por "El año del radio", el tapatío Samuel Kishi habló sobre el contexto de hacer un estilo cinematográfico como éste: “La animación es grande, es universal, no es un género o técnica pequeña, nos permite soñar y generar otro tipo de narrativas, para los niños, para la los adultos y para toda la familia. Jalisco es un semillero de animadores talentosísimos”.

En su encuentro con los medios, Emilia Berjón, hija de Arcelia Ramírez, y Úrsula Pruneda, celebraron juntas sus premios Ariel por la cinta “Trigal”. De hecho, recordó Pruneda que este galardón es el segundo Ariel en su carrera, lo ganó como mejor Coactuación Femenina. “Actuar a los 52 años es tomar una dimensión bastante generosa, es más dulce”, dijo la actriz.

Raúl Briones, quién ganó el Ariel en la terna de Coactuación Masculina por “El norte sobre el vacío”, declaró tener una sensación de claroscuros porque por un lado “se siente bonito recibir un premio, pero me gustaría que premiáramos otro tipo de país”, esto a colación de la temática que representa el filme que toma el contexto de la violencia. También hubo música en vivo durante la gala a cargo de figuras como La Marisoul, Troker, Leiden y Ugo Rodríguez, entre otros.

Ricardo Villanueva, rector de la UdeG le dedicó el Ariel que se ganó el Departamento de Imagen y Sonido de la universidad a Raúl Padilla, a quien calificó como gran promotor cultural

Lista de ganadores:

Mejor Cortometraje Animado:

"El año del radio" de Samuel Kishi

Mejor cortometraje documental:

"Las nubes son de música" de Enrique García Meza

Mejor cortometraje de ficción:

"Agustina" de Luciana Herrera Caso.

Mejores Efectos Visuales

Guillaume Rocheron y Olaf Wendt por "Bardo".

Mejores Efectos especiales: "Huesera" de Raúl Camarera, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos.

Revelación Actoral:

Emilia Berjón por "Trigal".

Mejor Coactuación Femenina:

Úrsula Pruneda por "Trigal".

Mejor Coactuación Masculina:

Raúl Briones por "El norte sobre el vacío".

Mejor Edición:

Mónica Salazar y Alejandro G. Iñárritu por "Bardo".

Mejor Fotografía:

Darius Khondji por "Bardo".

Ariel de Oro a la Trayectoria:

Juan Mora Catlett.

Mejor Película Iberoamericana:

"Argentina, 1985" de Santiago Mitre.

Mejor Vestuario:

Anna Terrazas por "Bardo".

Mejor Maquillaje:

Adam Zoller por "Huesera".

Mejor Diseño de Arte:

Eugenio Caballero por "Bardo".

Mejor Sonido:

Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto (diseño sonoro), Frankie Montano, Jon Taylor, (mezcla de sonido); Santiago Núñez (sonido directo) por "Bardo".

Mejor Música Original:

Camilla Uboldi por "Zapatos rojos".

Ariel de Oro por su Trayectoria:

Marcela Fernández Violante.

Mejor Guion Original:

Abia Castillo y Michelle Garza Cervera por "Huesera".

Mejor Ópera Prima:

Michelle Garza Cervera por "Huesera".

Mejor Largometraje Documental:

"Dioses de México" de Helmut Dosantos.

Mejor Largometraje Documental:

"Teorema de tiempo" de Andrés Kaiser.

Mejor Largometraje de Animación:

"Home is Somewhere Else" de Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre.

Ariel de Oro por su labor:

Para el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Mejor Actor:

Daniel Giménez Cacho por "Bardo".

Mejor Actriz:

Arcelia Ramírez por "La civil".

Mejor Dirección:

Alejandro G. Iñárritu por "Bardo".

Mejor Película:

"El norte sobre el vacío".