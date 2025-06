Alejandro Sanz hace preparativos para su demanda contra Ivet Playà

La ex fan del cantante Alejandro Sanz, Ivet Playà, próximamente podría ser demandada oficialmente por nada mas y nada menos que por el cantautor . Alejandro principalmente lo que buscaría es demandar y no estar dispuesto a quedarse callado tras las declaraciones de su ex fan, quién lo acusó de sostener una relación íntima. El problema saltaría de las redes sociales hasta la ley.

De acuerdo con una periodista española, fuentes cercanas al equipo de Sanz le informaron que está preparando una demanda contra Playà por el delito de difamación. Esto, luego de que el video de Ivet se hiciera viral en internet.

¿Por qué Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà?

Según lo menciona la periodista e influencer española Nuria Marín, la demanda de difamación de Sanz se originó a partir de la historia que contó Ivet en TikTok y tras sus declaraciones en el programa "¡De viernes!" en la televisión española.

El intérprete de "Amiga mía" confirmaría que Ivet nunca estuvo en su casa, pues en 2019 habría sido imposible que tuvieran algún tipo de encuentro debido a que Sanz se habría encontrado viviendo en Miami.

¿Qué respondió Alejandro Sanz a Ivet Playà?

A través de sus redes sociales, la estrella española reconoce haber conocido a Ivet Playà, pero no como ella lo describe ; incluso aclaró que él había tenido planeado invertir en algunos proyectos familiares, pero lo rechazó tras consultarlo con sus asesores.

"Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora . En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no."

Asimismo, el cantautor español lamentó la reacción de Ivet tras exponerlo en redes sociales y le deseó buena suerte en su vida personal. Mientras tanto, ella ha seguido exponiendo al cantante en diversas entrevistas para la televisión.

Ivet Playà habló en el programa "¡De viernes!" donde dio detalles sobre su relación con Alejandro Sanz y lo calificó como "depredador sexual", a lo que los conductores decidieron terminar con la entrevista.

Hasta el momento Alejandro Sanz no ha salido a dar declaraciones en relación con la posible demanda, pero ha agradecido el apoyo de sus fans en redes sociales por el duro momento que está atravesando.

MC