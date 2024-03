Apple TV estrena 'The new look' la serie para los amantes de la moda

Desde el inicio de su historia el mundo de la televisión y la moda han tenido un lazo estrecho, y ahora estos dos se compaginan con la nueva serie de Apple TV, la cual nos llevara por un recorrido a través de la historia de dos de los diseñadores más icónicos de las pasarelas y la alta costura: Christian Dior y Coco Chanel.

"The new look" es una trama basada en hechos reales, ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el reinado de la casa de moda Chanel estaba llegando a su fin, mientras la firma Dior ascendía.

Creada por Todd A. Kessler, la serie se desarrolla en el París ocupado por los nazis y sobre todo en la rivalidad de los dos íconos, pues además de sus creaciones, Christian diseñaba vestidos para las esposas de los oficiales alemanes y los colaboradores del régimen, pero el futuro de Coco peligraba.

Entre el elenco se encuentran nombres como el de Maisie Williams, Ben Mendeslsohn, Juliette Binoche, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang, entre otros.

"The new look", en su primera temporada, contará con solo 10 episodios, de los cuales tres de ellos ya están disponibles en la plataforma y semanalmente se estrenará un nuevo episodio.

XP