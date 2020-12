Apple TV+: especial navideño de Mariah Carey llegará este viernes

La temporada de fiestas no sería igual sin "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey. Durante un año normal, Carey estaría de gira por estas fechas llevándole alegría a sus fans en persona.

Pero como los conciertos en vivo no son cosa del 2020 debido a la pandemia, este viernes la cantante lanza un especial navideño en Apple TV+: "Mariah Carey's Magical Christmas Special".

El programa incluye una mezcla de actuaciones musicales, danza y animación. Entre los participantes están Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Misty Copeland y los mellizos de 9 años de Carey: Moroccan y Monroe.

