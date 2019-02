Anuncian programación del Vive Latino 2019

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino anunció los horarios en los que se presentarán las bandas en su edición del 20 aniversario, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de marzo.

Para el sábado, en el Escenario Indio, Caifanes, una de las bandas estelares, se presentará a las 21:40 horas; los “shows” en este espacio comenzarán con Oi Skall Mates a las 14:00 horas, continuará Zona Ganjah, Jumbo, División Minúscula, Fobia y cerrará Ska-p.

Mientras que, en Escena Indio, abrirá Machingón a las 14:40 horas, continuará Fermin IV, Ximena Sariñana, Oscar Chávez, Santa Sabina XXX, Editors y concluirá Intocable.

En el Escenario Telcel, tocará Viva Suecia a las 14:30 horas, después se presentarán Kill Aniston, Sonido Gallo Negro, Siddartha, Liquits, Bomba Estéreo, Foals y Nach.

¡Listos los horarios! Estas son las bandas y el orden en que se presentarán durante el sábado 16 de marzo, la primera jornada de los #20añosVL19, en las Carpas Doritos e Intolerante.

¡Ahí van los horarios del domingo! La segunda jornada de los #20añosVL19 tendrá lugar el 17 de marzo. Estas son las bandas, los escenarios y el orden en que se presentarán en las Carpas Doritos Bunker e Intolerante.

¡Listos los horarios! Estas son las bandas y el orden en que se presentarán durante el sábado 16 de marzo, la primera jornada de los #20añosVL19, en los Escenarios Indio, Escena Indio y Telcel.

En la Carpa Doritos Bunker se presentarán a partir de las 15:00 horas Noah Pino Palo, Lanza Internacional, Too Many Zooz, Hello Seahorse!, LP, Miranda! y Technotronic.

A partir de las 14:00 horas en la Carpa Intolerante, los asistentes podrán disfrutar de la música de Mad Tree, Sa&Ta, Los Afro Brothers, Cirse, Daniela Spalla, Juanse, Rude Boys, Galindo, Guasones, Fantastic Negrito, Gandhi, Mateo Kingman.

En la segunda jornada del Vive Latino la abrirá la Orquesta de Dámaso Pérez Prado a las 14:30 horas en el Escenario Indio, continuarán Los Estrambóticos, El Gran Silencio, El Tri, Bunbury, Café Tacvba y Korn.

En el Escenario Telcel, actuarán a partir de las 14:35 horas, The Plastics Revolution, seguido de Tino El Pingüino, Rastrillos, Miguel Mateos, Alemán, Snow Patrol, The 1975 y La Castañeda.

En tanto que en Escena Indio, abrirá Rawayana y continuará el espectáculo Odisseo, La Orquesta de Mondragón, Bengala, Los Tres, Juanes y concluirán Santana y Dillon Francis.

Este día, en la Carpa Intolerante se presentarán a partir de las 14:00 horas La Sexta Vocal, Mabiland, Los Pingos Orquesta, Stoner Love, Vaquero Negro, Strike Master, María Barracuda, Flor de Toloache, Bandalos Chinos, Bowie: André y Amigos, Turf y Correos.

Mientras que en la Carpa Doritos Bunker iniciará a las 14:00 horas, The Inspector Cluzo, Skip & Die, Los Viejos, Ilegales, Haelos, Javier Bátiz, The Bomboras y Draco Rosa.

