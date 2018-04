Antonio Sánchez, pasión desde la batería

El músico mexicano Antonio Sánchez regresa al país para presentarse dentro del Festival Roxy Guadalajara, donde compartirá cartel con escuadras de la talla de Franz Ferdinand, LCD Soundsystem, Sublime with Rome, Incubus y La Unión, entre otros. La promesa es ofrecer un espectáculo memorable.

Este 2018 ha sido muy activo en la discografía del baterista de jazz, con varios lanzamientos recientes. Entre ellos está el álbum “Channels of Energy”, del cual platicó vía telefónica: “Es una recopilación de todo mi trabajo, básicamente. Lo único que no está incluido es el primer disco que hice en 2006. Es mucho de mi material que se arregló para big band, vamos a tocar bastante de ese disco”.

Antonio Sánchez viene a Guadalajara con su ensamble Migration, con quienes ha tocado desde 2011: “Tenemos una gran química. Hemos tocado en todo el mundo, mucho en Europa, mucho en Asia, en México”.

Comparte que el repertorio que elige para tocar en un festival es distinto al que tocaría en un foro más pequeño: “Hay situaciones con espacios pequeños, allí se hacen cosas más íntimas. En lugares más grandes se necesita un peso más adecuado para el tipo de tocar”. Otra producción previa de Antonio fue “Bad Hombre”, de 2017, y por el cual recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor disco instrumental de música contemporánea.

Entre sus discos recientes también está la banda sonora de la serie “Get Shorty”, donde el baterista volvió a componer música para la pantalla: “Mi primera inclusión en el cine fue ‘Birdman’, que tuvo un impacto en mi carrera. Gracias a eso se conoció mucho mi trabajo”.

Y es que tras la aclamada cinta de Alejandro González Iñárritu —“Birdman—, el trabajo de Antonio se escuchó fuera de los círculos de jazz, lo que le ha generado más invitaciones para trabajar componiendo música para cine y series, aunque decidió tomarse su tiempo para aceptar un segundo trabajo de este tipo.

Sobre su trabajo en “Get Shorty”, señala que una característica de esta serie, adaptada de una versión cinematográfica, es su tono obscuro combinado con la comedia. La película “tenía otra onda más cómica, pero al ver lo que proponía esta serie vi que tiene temas más obscuros. Es una comedia, pero con una obscuridad. Eso me permitió trabajar con una sonoridad más obscura”, comentó Sánchez, quien adelantó que pronto comenzará a trabajar en la segunda temporada, con la certeza de que la serie tiene potencial para seguir por varios años. Para la composición de la música de “Get Shorty” —que se puede ver en HBO—, Antonio recurrió a elementos electrónicos, que también había explorado con su álbum “Bad Hombre”.

Otra producción que enlista en sus publicaciones recientes es “Life on Earth”, aunque no es un disco como líder de banda, pues es un disco del guitarrista Ratko Zjaca. De esta colaboración, Sánchez dijo: “Fue algo que se dio casualmente, estaba en Europa y Ratko me propuso hacer este disco. Es amigo de mi esposa, que normalmente también está en mi grupo”.

Su participación en el Roxy

Además de compositor e intérprete, Antonio Sánchez es un melómano cuyos intereses siempre están en busca de ampliarse, por ello le entusiasma un cartel como el del Festival Roxy Guadalajara, en el que los géneros musicales son variados: “Sé que es un festival muy diverso, es el tipo de festival donde más me gusta tocar: se pueden escuchar muchas propuestas muy diferentes”, puntualiza.

PARA DARLE GUSTO A TODOS

Más allá del jazz

Durante la charla, Antonio habla de sus gustos musicales, al tiempo que comparte sus hábitos: “Siempre estoy escuchando cosas muy diferentes. Me encanta toda la música, desde la música clásica que estudié, el rock con el que crecí, el jazz latino, y el jazz. Pero soy un músico al que le gusta todo. No soy para nada de los que sólo les gusta el jazz. Siempre trato de escuchar cosas nuevas, les pregunto mucho a amigos qué escuchan, eso me lleva a conocer cosas nuevas. Ahora escucho mucha música electrónica, ‘Bad Hombre’, tiene batería electrónica, fue un experimento bueno por hacer. Quiero hacer otro. Es una influencia para mí”.

Aprendizaje en casa

En los créditos de álbum “Bad Hombre”, Antonio Sánchez incluyó a su abuelo, quien participó en el primer track. Nieto del primer actor Ignacio López Tarso, Antonio platicó del aprendizaje que tuvo al crecer muy cercano al icono del cine nacional: “Ha sido una presencia constante en mi vida. Crecí con él muy, muy cercanamente. Hay gente que ve a su abuelo los fines de semana: yo viví básicamente toda mi vida con él, en la misma casa. Es una figura paterna, mi papá desapareció cuando tenía un año, él tomó ese papel. Es mucho más que un abuelo para mí. La influencia principal ha sido tenido es que para mí fue importante ver que alguien haga lo que quiere, hacerlo de una manera profesional, ser exitoso, mantener a su familia y proveer de todo lo que necesita la familia. Ver eso me hizo tener fe en que también lo podía hacer. Si hubiera sido parte de una familia artística pero con dificultades económicas, o ver un artista que le cuesta realizar lo que hace hubiera tenido otro impacto. Ver alguien tan profesional, tan enamorado de lo que hace, y que todavía lo desempeña, es una inspiración constante”, finaliza.