Anitta lanza micrófonos a su equipo en pleno concierto en Brasil (VIDEO)

La cantante brasileña Anitta se convirtió en tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video en el que aparece visiblemente enojada sobre el escenario.

El incidente tuvo lugar durante su última presentación en Belo Horizonte, Brasil, donde miles de fanáticos se reunieron para verla en vivo. No obstante, problemas técnicos con el sonido interfirieron en su actuación, lo que finalmente la frustró.

En el clip, Anitta, vestida con un traje verde de lentejuelas con detalles en blanco y amarillo, intenta cantar, pero su voz no se escucha en el micrófono. Ante esto, se lo entrega a su equipo para que lo revisen, pero cuando vuelve a tomarlo, la falla persiste, lo que la hace perder la paciencia.

En otro video, se le observa volteando los ojos frente al público y, en un gesto de desesperación, haciendo un ademán como si fuera a lanzar el micrófono a alguien de su equipo. El error se repitió hasta en cuatro ocasiones, y terminó arrojando los dispositivos hasta conseguir uno que funcionara correctamente.

A pesar de su molestia, Anitta intentó animar al público con aplausos.

Los videos colgados en TikTok generaron opiniones divididas. Mientras algunos la defendieron argumentando que no podía ofrecer un show con fallas de este tipo, otros criticaron su actitud hacia su equipo.

"¿Pero es que cómo le van a dar 4 micrófonos malos?", "No es nada gracioso, si así trata a su equipo, no me imagino a otras personas", "No debió aventárselos, a veces el audio falla y no es culpa de la gente", "¿Cómo no se va a enojar?", "Yo estaría peor que Anitta" y "Hay artistas que si no les va el micro pueden cantar perfectamente sin él, claro que no todos tienen voz para hacerlo", escribieron los internautas.

Anitta no se ha pronunciado hasta el momento por la polémica.

