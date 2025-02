¿Eres beneficiario de la Pensión del Bienestar y te gusta mantenerte actualizado de la dispersión de tus pagos bimestrales? Entonces seguramente sabes que este próximo mes los adultos mayores estarán recibiendo su segundo pago del año correspondiente también al mes de abril, por lo que han comenzado a surgir la preguntas entorno a la publicación del calendario oficial de pagos de marzo 2025.

El día de hoy en EL INFORMADOR te compartimos lo que se sabe sobre el anuncio oficial correspondiente a las fechas del calendario de marzo de la Pensión del Bienestar.

Recordemos que al inicio de este 2025 se hizo el anuncio oficial del incremento en la Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores y el resto de los programas de la Secretaría del Bienestar. De esta manera, los beneficiarios del apoyo se encontrarán recibiendo durante el resto del año $6 mil 200 pesos bimestrales, mientras que las personas discapacitadas recibirán un pago de $3 mil 200 pesos mexicanos.

¿En cuáles meses del año se paga la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

Hasta el momento no se ha confirmado el calendario oficial del pago de la Pensión del Bienestar, sin embargo, se sabe que el pago es bimestral y el próximo será en el mes de marzo. Estos son los meses en los que habrá depósito.

Marzo (y abril)

Mayo (y junio)

Julio (y agosto)

Septiembre (y octubre)

Noviembre (y diciembre)

¿Cuándo publican el calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar correspondiente a marzo 2025?

Hasta el momento no se tiene una fecha exacta de cuándo se publicará el calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar correspondiente a marzo 2025. No obstante, si tomamos como referencia la dispersión del apoyo económico del Gobierno de México en 2023 y 2024 el depósito para la letra “A” podría inaugurar el periodo de pagos el lunes 03 de marzo. Sin embargo, esto es sólo información no oficial y proyectada con base a ediciones anteriores, por lo que te invitamos continuar atento a las actualizaciones federales.

Recordemos, también, que este 2025 comenzó con la entrega del primer pago bimestral (enero-febrero) para los beneficiarios de la Pensión del Bienestar. No obstante, ha comenzado a especularse que el segundo pago del año, correspondiente a marzo y abril, estaría llegando por un monto duplicado debido a la proximidad de fechas con la elección del Poder Judicial.

Con la elección de los nuevos cargos para escoger a las y los impartidores de justicia en el Poder Judicial de la Federación, el pago correspondiente al tercer bimestre (mayo y junio sería) otorgado en marzo, por lo que los adultos mayores beneficiarios del apoyo económico recibirían dos exhibiciones por $6 mil 200 pesos.

Para que te mantengas al tanto de cambios o actualizaciones de la Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores de 65 años , de Mujeres con Bienestar y de otros programas sociales de la Secretaría del Bienestar continúa siguiendo la información que en EL INFORMADOR traemos para ti, así como en las cuentas oficiales de la Secretaría de Bienestar en X -antes Twitter-, @apoyosbienestar.

