Angélica Rivera: La hija mejor de la actriz defiende sus axilas sin depilar (FOTOS)

La hija menor de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, Fernanda Castro respondió a las críticas de algunos cibernautas luego de subir una foto de su axila con vellos mientras se mantiene en cuarentena tras dar positivo al COVID-19.

La joven, estudiante de música en Boston, decidió quitarse el aburrimiento del encierro contestando preguntas de sus seguidores en Instagram, pero uno de ellas la hizo enojar.

Al ser cuestionada sobre su contagio de COVID-19, Fernanda detalló que se sentía bien, sin ninguna complicación hasta el momento, recibiendo los buenos deseos de su familia, como los de su madre, la actriz Angélica Rivera, pues la joven mostró en sus estados una postal firmada por su mamá.

Todo iba bien, hasta que una pregunta de los cibernautas hizo enojar a Fernanda: "¿Desde cuándo no te depilas las axilas, Fer?", a lo que la joven respondió que desde agosto, y mostró una de sus axilas con vello.

Más cibernautas comenzaron a cuestionarla sobre esta decisión y sobre lo higiénico que puede o no ser, a lo que Castro respondió molesta:

"Se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como a todo el pu** mundo le crece, sea algo 'ooooh'", expresó.

"Pregunta seria, me dicen mucho que de estética... ¿estética? me vale madres, porque yo me veo como me sienta, bonita. Segunda, higiene, la mayoría de los hombres en este planeta tienen pelos en la axila, no nada más en la axila, en casi todo el cuerpo... ¿por ende son sucios? ¿por ende no tienen higiene?", preguntó.

En otras publicaciones en su cuenta de Instagram, la joven se muestra libre sin las axilas depiladas.

